Zviedru klimata aktīvistes Grētas Tūnbergas uzstāšanās ANO samitā reti kuru atstājusi vienaldzīgu – neviennozīmīgu vērtējumu tai deva gan pasaules lielvaru līderi, gan interneta huligāni. Izņēmums nav arī jaudīgu BMW spēkratu īpašnieki Latvijā, kas Grētas proklamēto klimata izmaiņu dēļ nav gatavi atteikties no sava prieka un lolojuma.

Kāds "BMW M3" (E92 – rūpnīcas indekss) kupejas īpašnieks Latvijā publicējis video, kur pēc Grētas uzrunas ieraksta ANO klimata samitā griež "saulītes" uz šosejas ar savu 420 zirgspēku jaudīgo spēkratu, kā V8 atmosfēriskais motors ļauj ne tikai aiz sevis atstāj pamatīgu dzinēja un riepu dūmu mutuli, bet arī riepu gumijas līnijas uz asfalta.

Jāatzīmē, ka pēc Grētas uzstāšanās auto entuziastu pasaulē vispopulārāko reakcijas video radīja kāds "Porsche 911" īpašnieks, kurš uzņēma video, kurā pēc Tūnbergas uzrunas ieraksta noskatīšanās pārslēdzas uz rokgrupas "Led Zeppelin" hītu "The Immigrant Song" un tās pavadījumā spurtā aiztraucas pa lielceļu.

Tāpat popularitāti ieguvis video, kur "Mercedes-Benz CLS63 AMG" vadītājs degvielas uzpildes stacijā, atverot benzīna uzpildes vāciņu, ierauga Grētas tēlu, kura niknumā vaicā "How dare you!?" (kā tu uzdrīksties – tulk.), un bailēs to aizcērt.

Pasaulē populārais britu autožurnālists Džeremijs Klārksons veltīja Grētai Tūnbergai pat atsevišķu autora sleju izdevumā "The Sun", kurā dusmīgi vaicāja – "kā tu vari atļauties burāt uz Ameriku ar oglekļa šķiedras jahtu, kuru neuzbūvēji; kura maksā 15 miljonus sterliņu mārciņu, kuras nenopelnīji; un kurai ir rezerves dīzeļmotors, par kuru noklusēji!?"