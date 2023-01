Video: Kauguros neuzmanīgs autovadītājs izraisa trīs spēkratu sadursmi

Foto: Kadrs no video

Otrdien, 24. janvārī, Kauguros notikusi trīs automobiļu sadursme – kāds autovadītājs, izbraucot no daudzdzīvokļu namu pagalma, nedeva ceļu pa ielu braucošajam automobilim, taranēja to, bet aizķertais auto saslīdēja un pretī braucošais spēkrats nespēja izvairīties no sadursmes. Par laimi, visi iesaistītie tikuši sveikā vien ar izbīli.

Kā redzams videoreģistratora iemūžinātajā sižetā, baltā hečbeka vadītājs, izbraucot no pagalma un nogriežoties pa kreisi, vispār pat neapstājās un nedeva ceļu pa ielu braucošajam BMW, tādēļ ietriecās tā sānos. BMW pēc saņemtā trieciena saslīdēja un iebrauca pretējā joslā, pa kuru braucošais melnais spēkrats mēģināja izvairīties no sadursmes, bet taranēja baltā hečbeka priekšējo spārnu.

Pēc sadursmes no automobiļiem izkāpa pasažieri, kuri bija guvuši šoku no drošības spilvenu atvēršanās trieciena brīdī. Turklāt melnā universāļa saimnieks atvēra bagāžas nodalījumu, no kura izlēca un aizbēga suns, kuram saimnieks pēc tam metās pakaļ.