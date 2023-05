Aizvadītajā naktī, ap pulksten 23.30, Ķengaragā, Salaspils ielā, netālu no lielveikala "Akropole", jaunieši ar juridiski norakstītu "Hyundai Coupe" automobili braukuši sānslīdēs, zaudējuši vadību pār spēkratu, sadauzījuši vairākus ielas malā novietotos automobiļus, bet paši aizbēguši.

Aculiecinieka video iemūžināts drīz pēc negadījuma, tajā redzams, ka sadursmes izraisījušais "Hyundai Coupe" ir sadauzīts, tam izšāvuši drošības spilveni, kā arī atslēgas pat vēl ir aizdedzē. Bet paši vaininieki aizbēguši kājām.

Kopumā triecienā sadauzīti četri ielas malā novietoti automobiļi, kā arī pašam "Hyundai" ir nodarīti pamatīgi bojājumi, ka ar to ceļu turpināt vairs nav iespējams.

Interesanti, ka šis "Hyundai Coupe" ir jau labu laiku kā norakstīts metāllūžņos un ar to piedalīties ceļu satiksmē nedrīkst – tas ir izslēgts no transportlīdzekļu reģistra un tā numurzīmes vairs nav derīgas. Līdz ar to automobilim nav nedz tehniskās apskates, nedz OCTA, liecina CSDD e-pakalpojumu datubāze.

Jau 2020. gada jūlijā šis automobilis pēc ceļu satiksmes negadījuma tika norakstīts kā bojāgājis – tā remonts nav bijis tehniski iespējams vai tas bijis ekonomiski nepamatots.

Par notikušo Valsts policija ir uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesu un skaidro negadījuma apstākļus, kā arī transportlīdzekļa vadītāja identitāti. Tāpat policija aicina atsaukties negadījuma aculieciniekus, zvanot pa tālruņa numuru 67829240 vai 110.