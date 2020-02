Lubānas ielā virzienā uz Rīgas centru notikusi rekonstrukcija krustojumā ar Garo ielu – tagad šeit ir zīme, ka drīkst braukt taisni un pa labi, kā arī tālāk izbūvēta saliņa, kura autovadītājiem rada maldīgu iespaidu, ka aiz tās drīkst no Lubānas ielas veikt kreiso pagriezienu. Tomēr Drošas braukšanas skolas (DBS) instruktori izpētījuši, ka patiesībā šeit saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem pat drīkst griezt pa kreisi uz Garo ielu, neskatoties uz to, ka pirms tam ir it kā to aizliedzoša ceļazīme.

"Šajā krustojumā ir drošības saliņa – ceļazīme darbojas uz tuvāko jeb pirmo brauktuvju krustošanās vietu. Tālāk, pēc drošības saliņas, šī ceļazīme vairs nav spēkā. Tātad no teorijas skatu punkta, šajā krustojumā drīkst griezties arī pa kreisi un apgriezties braukšanai pretējā virzienā," norāda DBS instruktors Māris.

Atgādinām, ka šo krustojumu analizēja arī TV raidījums "Zebra". "Konkursā par visstulbāko krustojumu šogad uzvar Lubānas iela!" secināja Pauls Timrots.

Ja šo krustojumu pavēro no Garās ielas puses, kļūst skaidra krustojuma pārbūvētāju iecere. Brauktuve starp abām saliņām neder nekam citam, kā tikai kreisajam pagriezienam no Lubānas ielas – taisni tur aizbraukt nevar, pa labi var braukt tikai no labās joslas. "Tātad kāds ir iecerējis kreiso pagriezienu no visnoslogotākās ielas Rīgā – no Lubānas ielas," secina raidījuma vadītājs Pauls Timrots.