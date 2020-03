Aizvadītajā nedēļas nogalē meža ceļā, kas ved apkārt vecajai militārajai bāzei Cekulē, Stopiņu novadā, kāds motociklists pēdējā brīdī paspēja nobremzēt pirms pār ceļu novilktas dzeloņdrāts.

Kā redzams video, motociklists braucis pa smilšainu ceļu mežā, bet vienā no ceļa atzariem pār to riteņa augstumā bija novilkta dzeloņdrāts. Acīmredzami kāds to bija izdarījis, lai traucētu motociklistiem un kvadriciklistiem vizināties pa mežu.

Atgādinām, ka janvārī Madonas novadā līdzīgā situācijā gāja bojā kvadricikla vadītājs, kurš iebrauca pār ceļu novilktā trosē.

Februārī norisinājās diskusija "Par saudzīgu mototransporta pārvietošanos Latvijas mežu ceļos", kurā mežu apsaimniekotāji un motoklubu pārstāvji vienojās par kopīgu sabiedrības izglītošanu, kur un kā drīkst braukt apvidū.