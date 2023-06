Ceturtdien, 8. jūnijā, Ogrē kādā daudzdzīvokļu ēku pagalmā "Hyundai" autovadītāja mēģināja savu automobili novietot stāvēšanai veselas piecas minūtes, bet šajā procesā diemžēl apskādēja divus stāvēšanai novietotus spēkratus – "Audi" un BMW.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šo video aculiecinieks nolēmis uzņemt uzreiz pēc tam, kā izdzirdējis, ka, braucot atpakaļgaitā, autovadītāja ietriecās vienā no spēkratiem, atstājot uz to tā sarkanu švīku no sava spilgti sarkanā "Hyundai i20" spēkrata. Arī video uzņemšanas laikā redzams, ka autovadītāja, mēģinot braukt atpakaļgaitā, aizķer vienu no automobiļiem.

Kad piecas minūtes ilgušais parkošanās process bija pabeigts, kundze aizgāja tā, it kā nekas nebūtu noticis. Būtībā tā ir ceļu satiksmes negadījuma vietas pamešana, par ko draud bargs sods.

Ja pārbauda video redzamā "Hyundai i20" numurzīmi CSDD e-pakalpojumu publiskajā datubāzē, redzams, ka ar šo automobili tiek braukts samērā maz – aptuveni pieci tūkstoši kilometru gadā, kas arī izskaidrotu nepietiekamās braukšanas iemaņas, kas ar laiku, iespējams, ir piemirstas.

Atgādinām, ka Drošas braukšanas skola sadarbībā ar autostāvvietu operatoriem un apdrošinātājiem rīko "ParkoSkolu", kurā aicina uz bezmaksas nodarbībām parkošanās iemaņu uzlabošanai un prasmju atsvaidzināšanai.

Turklāt visbiežāk ceļu satiksmes negadījumi notiek tieši autostāvvietās, liecina statistika.