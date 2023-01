Aizvadītajā nedēļā kādā no rītiem izveidojās pamatīgs sastrēgums Salaspils ielā, blakus tirdzniecības centram "Akropole", Ķengaragā. Ielas sašaurinājumā bija apstājušies divi pretimbraucēji, un abi nebija gatavi piekāpties, tādēļ vairāku automobiļu sastrēgums izveidojās abos virzienos.

Kā redzams aculiecinieka Eduarda publicētajā video, pie daudzdzīvokļu ēkas esošās ielas, kur sašaurinājumā ir tikai viena braukšanas josla, viens otram pretī stāv divi automobiļi – neviens no tiem nav gatavs piekāpties, lai palaistu garām otru. Pie viena no braucējiem nāca citu transportlīdzekļu vadītāji, kuri lūdza to pabraukt atpakaļgaitā, lai pārējie tiek garām.

Abi autobraucēji šādi bija iespītējušies vismaz četras minūtes, daži sastrēgumā stāvošie to nespēja izturēt, tādēļ pa zālāju devās meklēt citu braukšanas maršrutu. Neizturējis apkārtējo psiholoģisko spiedienu, viens no autobraucējiem piekāpās un beidzot palaida pārējos garām, tomēr ar to viss nebeidzās –, lai arī bija spiests atzīt savu sakāvi, autovadītājs izkāpa no sava auto un iespēra garām braucošajam spēkratam, kuru tikko vairākas minūtes bija bloķējis.

Diemžēl aculiecinieka video pēc piecām filmētajām minūtēm aprāvās, bet noprotams, ka abi autovadītāji turpināja skaidroties, vai pēc spēriena ar kāju automašīnai ir nodarīti kādi bojājumi.