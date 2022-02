Video: Pilnībā sabrucis autoceļa Gulbene-Smiltene posms

Autoceļa Gulbene–Smiltene (P27) posmā no Taurēm līdz Gulbenei (34.87–61.22 km) autobraucējiem un pārējiem ceļa lietotājiem līdz jauna seguma ieklāšanai ir jārēķinās ar diskomfortu un lēnu satiksmi, liecina aculiecinieku uzņemtie video un šo problēmu atzīst arī "Latvijas Valsts ceļi".

Pērn rudenī posmā ir uzsākti remontdarbi un ir nomainītas caurtekas, savukārt asfaltbetona seguma pārbūve sāksies šogad, informē "Latvijas Valsts ceļi".

Jau pirms remontdarbu uzsākšanas šī reģionālā ceļa posms bija ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, taču ziemas nepastāvīgo laika apstākļu dēļ patlaban tas ir praktiski pilnībā sabrucis. Mainīgā gaisa temperatūra, nokrišņi un atkušņi kas sekoja viens aiz otra, veicināja bedru veidošanos jau tā neviendabīgajā segumā. Ziemas apstākļos ar aukstā asfalta tehnoloģiju tiek labotas tikai satiksmei bīstamās bedres. Par tādām tiek uzskatītas tādas bedres asfalta segumos, kuru laukums ir lielāks par 0,1 m² un kuras ir dziļākas par 5 cm.

Satiksmei bīstamu bedru labošanu P27 posmā veic būvnieks par saviem līdzekļiem. Atsevišķos P27 posmos segumu vairs nav iespējams uzturēt satiksmei drošā stāvoklī, tāpēc ir samazināts atļautais braukšanas ātrums. Tiklīdz iestāsies piemēroti laika apstākļi, posmā nekavējoties atsāksies pārbūves darbi.

Līdzīga situācija veidojas arī reģionālā ceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene (Madona–Cesvaine) (P37) posmā no Madonas līdz Cesvainei (42.787- 60.14. km). Arī tur segums atsevišķos posmos ir noteikts ātruma ierobežojums, jo ceļa segums ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī un strauji veidojas bedres, kuras uzreiz nav iespējams salabot. Patlaban notiek būvdarbu iepirkums, un pārbūves darbus P37 posmā plānots uzsākt jau šovasar.

Mainīgu laikapstākļu un gaisa temperatūras svārstību ietekmē valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmos, kas ir sliktā tehniskā stāvoklī, var pastiprināti veidoties bedres.

Ziemā atkušņa laikā un starpsezonā uz valsts autoceļiem tiek labotas tikai satiksmei bīstamās jeb avārijas bedres. Gaisa temperatūrai svārstoties virs un zem nulles, šim nolūkam izmanto aukstā asfalta tehnoloģiju. Avārijas bedres tiek aizpildītas neatkarīgi no laika apstākļiem, aukstā asfalta tehnoloģija to pieļauj arī lietus laikā un gaisa temperatūrā, kas zemāka par nulli. Uz A uzturēšanas klases autoceļiem satiksmei bīstamās bedres tiek salabotas 24 stundu laikā, uz B uzturēšanas klases autoceļiem – piecu diennakšu laikā, uz C uzturēšanas klases ceļiem – nedēļas laikā un uz D uzturēšanas klases ceļiem – divu nedēļu laikā.

Sākumā bedre tiek attīrīta, lai tā nebūtu mitra, tad aizpildīta ar aukstā asfalta maisījumu un noblīvēta. Satiksmei bīstamo bedru remonta mērķis ir novērst avārijas situācijas un nodrošināt drošu satiksmi līdz brīdim, kad laika apstākļi ļaus veikt masveida bedrīšu remontu ar karsto asfaltu vai šķembiņām un bitumena emulsiju. Satiksmei bīstamo bedru aizpildīšana ar auksto asfaltu tomēr nenodrošina ilglaicīgu rezultātu un ir uzskatāms kā īslaicīgs risinājums.

Uzlabojoties valsts asfaltēto autoceļu tehniskajam stāvoklim, samazinās arī laboto bedru apjoms. Laika posmā no 2021. gada novembra līdz šā gada 24. janvārim valsts ceļu tīklā ir labotas bedres 1631 m2 platībā. Savukārt no 2020. gada novembra līdz 2021. gada janvāra beigām bija labotas bedres 2395 m2 platībām, bet vēl sezonu iepriekš tādā pašā laika periodā – 4228 m2 platībā. Masveida bedrīšu remonts uz asfalta seguma tiek uzsākts tad, kad ir iestājušies tehnoloģijai atbilstoši laika apstākļi – diennakts vidējā gaisa temperatūra ir virs +5 ° C. Bedrīšu remontdarbi tiek veikti prioritārā secībā atbilstoši uzturēšanas klasēm – A, B, C, D, kas noteiktas, ņemot vērā autoceļu klasifikāciju (valsts galvenie, reģionālie, vietējie autoceļi), kā arī transportlīdzekļu satiksmes intensitāti.