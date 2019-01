Trešdien, 16. janvārī, aculiecinieks Ervīns iekļuvis viņam neizprotamā situācijā uz Rīgas apvedceļa A4 (Baltezers – Saulkalne). Policijas ekipāža dežurēja pie ceļa malā stāvoša baļķvedēja un neiesaistījās satiksmes plūsmas organizēšanā, kamēr viņu acu priekšā valdīja haoss.

"Šodien nokļuvu neveiklā situācijā uz A4 šosejas. Baļķvedējs krāmēja atpakaļ izbirušo kravu, bet pretimnākošās fūres "taranēja" priekšējo auto, kuram nācās dot ceļu, jo gribēja izvairīties no sadursmes. Visam humoram pa vidu bija valsts ceļu policija, kas nelikās ne zinis par notiekošo," raksta Ervīns.

Kā redzams video, uz autoceļa A4 vienā no joslām malā stāv baļķvedējs un valsts policijas ekipāža. Ņemot vērā, ka tas ir šķērslis uz ceļa braucamās daļas, katrs to mēģināja apbraukt, kā nu māk. "Volkswagen" autovadītāju, kuram tobrīd bija priekšroka, mirkšķinādams ar lukturiem, no ceļa "nostumj" pretimbraucošais kravas auto vadītājs, kurš piespiež vieglā auto vadītāju braukt atpakaļgaitā.

Guvis pārsvaru, kravas auto vadītājs tiek garām, un aiz viņa seko virkne citu transportlīdzekļu, kuriem tobrīd nav priekšrokas. VW vadītājs ir tik apmulsis, ka paliek, stāvot savā joslā. Vienā brīdī no turpat stāvošās policijas ekipāžās izkāpj policists, pieiet un kaut ko pasaka VW vadītājam. Neskatoties uz to, ka joprojām satiksme šajā vietā ir haotiska, policists atgriežas sēdēt, visticamāk, siltajā auto salonā, nevis dodas regulēt plūsmu, ar kuru paši autovadītāji netiek galā.

Tāpat video redzams, ka baļķvedējs ar manipulatora strēli pēkšņi sniedzas pāri no šķēršļiem brīvajai braukšanas joslai, radot papildu apdraudējumu ceļu satiksmei – arī tad policija neiejaucās.

Kā portālam "Delfi" paskaidroja Valsts policijā (VP), negadījums bija noticis ap pulksten 15.30 – kādam baļķvedējam izbira krava un kāda pretim braucoša smagā automašīna to aizķēra. Notikumu vietā ieradās Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes darbinieki.

Lai varētu fiksēt visus ceļu satiksmes negadījuma apstākļus un pēc iespējas ātrāk atbrīvot ceļa braucamo daļu no izbirušās kravas, negadījuma vietā sākotnēji bija pilnībā bloķēta satiksme. Tāpat tika izsaukta vēl viena ekipāža, kura ieradās 20 minūšu laikā, lai palīdzētu regulēt satiksmi negadījuma vietā – aptuveni 450 metru garā posmā.

Tiklīdz no vienas ceļa braucamās daļas tika pārvietota izbirusī krava un atjaunota satiksmes plūsma pa vienu joslu, likumsargi uzsāka satiksmes regulēšanu attiecīgajā posmā. Brīdī, kad automašīnu plūsma virzījās vairs tikai no joslas, kurā atradās baļkvedējs, un pretimbraucošo automašīnu nebija, likumsargi deva atļauju šiem autovadītājiem braukt un devās kārtot konkrētā ceļu satiksmes negadījuma dokumentāciju, norāda VP sabiedrisko attiecību pārstāve Līna Kaļķe.

"Pēc brīža pretējā joslā piebrauca automašīna – jāatzīst, ka šajā situācijā radās nesaprašanās starp autovadītājiem, jo likumsargs tikai pēc mirkļa devās šo situāciju izskaidrot nesen piebraukušajam autovadītājam," precizē Kaļķe.