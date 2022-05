Sestdien, 21. maijā, Rīgā, Andreja Saharova ielā, pēc krustojuma ar Augusta Deglava ielu "Mēbeļu nama" virzienā, notika incidents starp diviem autobraucējiem, no kuriem viens uzvedās īpaši agresīvi – atrāva otra autovadītāja durvis, iespēra tam un mēģināja izraut no spēkrata, liecina aculiecinieka video.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā redzams aculiecinieka video, "Volkswagen Golf" automobilim pēkšņi perpendikulāri priekšā izbrauca "Audi" spēkrats, kā vadītājs nebija pārliecinājies, vai abas braukšanas joslas ir brīvas un apstājās vietā, kur var apgriezties braukšanai pretējā virzienā. Lai izvairītos no sadursmes, "VW Golf" bija spiests strauji bremzēt.

Tiklīdz bremzējušais "VW Golf" strauji nobremzēja, no tā pasažiera sēdvietas izlēca agresīvs vīrietis, kurš atrāva "Audi" automobiļa durvis, iespēra ar kāju "Audi" vadītājam un tad mēģināja to izvilkt ārā no automobiļa. Visticamāk, "Audi" vadītājs bija piesprādzējies ar drošības jostu un turējās pie stūresrata, tādēļ agresīvajam "VW Golf" pasažierim viņu izraut no auto neizdevās.

"Arī "VW Golf" vadītājs izkāpa no auto, taču fiziski neko nedarīja, tikai veltīja pāris skarbus vārdus "Audi" vadītājam," raksta aculiecinieks, kurš portālam "Delfi" iesūtījis arī sava automobiļa videoreģistratora ierakstu ar notikušo.

Tā kā "VW Golf" pasažieriem neizdevās no "Audi" izvilkt tā vadītāju, tad aizcirta automobiļa durvis un abi spēkrati pameta notikuma vietu tā, it kā nekas nebūtu noticis.