Ceturtdien, 5. janvārī, pie Rīgas lidostas izcēlies konflikts starp "Baltic Taxi" taksometra vadītāju un pasažieri, kura vēlējusies no pasažieru termināļa aizbraukt līdz tuvējai autostāvvietai. Uzzinājis, ka pasažiere vēlas nobraukt tik īsu ceļa posmu, taksometra vadītājs izvilcis viņu no sava auto salona.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā redzams portālam "Delfi" iesūtītajā video, ko autors pasniedz kā "notikumu nofilmējis garāmgājējs", tālrunī videoieraksts ieslēgts vēl pirms taksometra piebraukšanas pie termināļa, acīmredzami nojaušot taksista potenciālo reakciju. Video filmē vīrietis, bet sieviete atver taksometra durvis, iesēžas aizmugurējā sēdeklī un paziņo, ka "mums vajag tepat netālu – uz vietējo autostāvvietu".

"Izkāpiet no mašīnas laukā!" uzreiz paziņo taksometra vadītājs. Sieviete atbild, ka vēlas braukt tieši ar šo taksometru, bet vadītājs atbild, ka "es gan ar tevi negribu braukt". Ņemot vērā, ka sieviete pati ārā nekāpa, taksometra vadītājs aiz piedurknes viņu vilka laukā, uz to pasažiere atcirta ar "trīsstāvīgiem" vārdiem krievu valodā un negribīgi tomēr izkāpa no taksometra.

Sieviete draudēja izsaukt policiju, bet taksometra vadītājs piedāvāja viņai izvēlēties kādu citu taksometru. Tikmēr pie šī "Baltic Taxi" automobiļa pienāca kāds ārvalstnieks ar koferiem, tomēr konfliktējošie un video filmējošie cilvēki viņu aizdzina prom – "šī mašīna ir aizņemta!" Pēc tam "Baltic Taxi" vadītājs ar savu auto pabrauc uz priekšu, un "garāmgājēja" videoieraksts tiek apturēts.

Jāatzīmē, ka brauciens ar taksometru līdz vietējai autostāvvietai, kas ir dažu simtu metru attālumā, izmaksātu vien pāris eiro, kas noteikti nebūtu pa prātam taksometra vadītājam, kurš izstāvējis garo taksometra rindu pie termināļa, lai kādu pasažieri vestu uz pilsētu. Turklāt lidostas autostāvvietu klientiem ir pieejams arī bezmaksas transfērs ar apsaimniekotāja mikroautobusu, izsaucot to pa tālruni.

"Video redzamais ir pārrunāts ar "Baltic Taxi" zīmola partneri un šoferi, kas tajā bija iesaistīts," portālam "Delfi" norāda Viktors Jankovičs, "Baltic Taxi" izpilddirektors. "Šoferis ir vērsies ar iesniegumu Valsts policijā. Citi komentāri šeit būtu lieki."

Jankovičs piebilst, ka "Baltic Taxi" kā taksometru zīmols, kura sadarbības partneri ikdienā izmanto izīrētās automašīnas, jau vēsturiski par savām darbības pamatvērtībām ir skaidri definējis godīgu attieksmi pret saviem klientiem un atbildīgu rīcību pret valsti.