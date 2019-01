Aizvadītajā nedēļā "YouTube" videotēkā publicēts video ar nosaukumu "We own the night" jeb "Mums pieder nakts", kur trīs sportiskās "M" sērijas BMW spēkrati plosās naksnīgajās Rīgas ielās.

Video piedalās autovadītāji ar trim jaudīgiem BMW – divām "M3" (E92 – rūpnīcas indekss) kupejām, kas aprīkotas ar 420 ZS jaudīgu V8 atmosfērisko motoru, un viens "M5" (E60) ar 507 ZS jaudīgu V10 atmosfērisko dzinēju.

Neskatoties uz to, ka video materiāla apakšdaļā angļu valodā rakstīts, ka tas "filmēts slēgtos ceļa posmos ar profesionāliem autobraucējiem, ievērojot atļauto braukšanas ātrumu", patiesībā izskatās, ka tā ir ikdienišķa "bembistu" ālēšanās naksnīgajās ielās koplietošanas satiksmē.

Vairāk nekā minūti garajā videosižetā šie trīs BMW autovadītāji sānslīdēs brauc pa ielām, izmantojot visu ceļa braucamo daļu, arī pretējo joslu. Kā viens no vizuāli iespaidīgākajiem trikiem ir "M3" autovadītāja paveiktais 360 grādu apgrieziens gaitā.