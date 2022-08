Aizvadītajā sestdienā, 30. jūlijā, kāds aculiecinieks, kura automobilī ir uzstādīts videoreģistrators, iemūžinājis incidentu starp diviem autovadītājiem – "Volvo" vadītājs ietiepīgi vēlējās tikt garām priekšā braucošajam, bet, beidzot ticis garām, "tūļu" "pārmācījis" ar apzinātu priekšā bremzēšanu.

Kā redzams aculiecinieka video, transportlīdzekļi salīdzinoši blīvā satiksmē brauc pa Siguldas šoseju (A2 autoceļš) pirms viadukta uz Tallinas šoseju (A1 autoceļš). Lielceļa pirmā josla bija praktiski stāvoša, bet pa otro joslu brauca "Nissan" apvidnieks, aiz kura sekoja "Volvo" universālis.

"Volvo" automobiļa vadītājs acīmredzami uzskatīja, ka "Nissan" tūļājas, jo priekšā ceļš bija samērā brīvs. Tādēļ "Volvo" badījās gan gar "Nissan" labo sānu, gan kreiso, tādējādi aicinot vai nu laist garām, vai kāpināt tempu.

Kad pēc Tallinas šosejas viadukta abas joslas kļuva brīvākas, "Nissan" pārkārtojās uz pirmo joslu, līdz ar to "Volvo" beidzot varēja tikt garām. Tomēr "Volvo" vadītājs ar to vien nesamierinājās, bet vēlējās lēnīgo "Nissan" vadītāju "pārmācīt", tādēļ piebrauca tiem priekšā un apzināti nobremzēja. Par laimi, "Nissan" vadītājam izdevās izvairīties no potenciālās sadursmes.

"Žēl, ka arī mūsdienās Latvijā ceļu satiksmes kultūra ir zemā līmenī un domstarpības uz ceļa tiek kārtotas ar šādiem bandītiskiem izgājieniem," rezumē video iesūtījušais aculiecinieks.