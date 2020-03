Video: Zagļi uz mežu Jūrmalā aizdzinuši 'BMW X5' un izdemolējuši

Naktī uz otrdienu, 17. martā, Rīgā tika nozagts "BMW X5" apvidus automobilis, bet jau tās pašas dienas rītā policija to atrada Jūrmalas mežā izdemolētu – zagļi tam bija noņēmuši visas otrreizējā tirgū vērtīgākās detaļas.

"Kad noskaties video, ir tā pretīgā sajūta, it kā tie zagļi tevi pliku izģērba. Kaut kas tāds ar manu ģimeni notika pirmo reizi. Nerunājot par to, ka mašīna bija ļoti mīļa..." raksta automobiļa īpašniece Rozalīna.

"Gandrīz jauno bērna autokrēsliņu arī mēģinājuši noraut, bet zagļi nav mācējuši to pareizi noāķēt no stiprinājumiem. Man ir pat pretīgi to autokrēsliņu tagad lietot, zinot, kādas melnas rokas ir skārušās un plēsušas to."

"Šķiet, ka sīkums – tikai metāls, tikai manta. Citiem apzog mājas. Jā, veselība ir svarīgāka par visu pārējo, bet nu šis gadījums ir tik pretīgs, ka es nespēju to uztvert tā vienkārši. Mēģināšu gūt kādu mācību no šī gadījuma, bet varbūt citiem arī tas palīdzēs būt piesardzīgākiem," rezumē nu jau izdemolētā auto īpašniece.

Kā redzams aculiecinieka fotogrāfijā un video, "BMW X5" apvidus automobilim (E70 – rūpnīcas indekss) ir norauta visa virsbūves priekšdaļa, izņemti visi elektroniskie vadības bloki, salona dekoratīvie apdares paneļi, kā arī aizmugurējie lukturi un buferis.