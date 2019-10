'Alpina B3' – 3,8 sekundes līdz 'simtam' un maksimāli 330 km/h

BMW autoražotājam pietuvinātā manufaktūra "Alpina" pašlaik notiekošajā Tokijas autoizstādē prezentējusi savu modifikāciju "B3" uz jaunā 3. sērijas sedana (G20 – rūpnīcas indekss) bāzes.

"Alpina B3" aprīkots ar 462 zirgspēku jaudīgu trīslitru turbopūtes benzīna dzinēju, kas jau ir pazīstams no "BMW X3 M" un "X4 M" versijām. Vēlāk agregātu uz šī motora bāzes iegūs arī īpaši sportiskais "BMW M3" sedans.

Salīdzinājumā ar BMW standarta motoru "Alpina" tam uzlabojusi turbopūti, dzinēja elektroniskās vadības algoritmus un dzesēšanas sistēmu. Rezultātā motoru jauda izdevies palielināt no standarta 375 zirgspēkiem līdz 462 ZS. "Alpina B3" sedanā šis motors ir sajūgts ar astoņpakāpju automātisko pārnesumkārbu un pilnpiedziņas sistēmu.

No vietas līdz 100 km/h "Alpina B3" paātrinās 3,8 sekundēs un maksimāli sasniedz 330 km/h, kas to padara par vienu no visātrākajiem sērijveida sedaniem pasaulē. Tāpat ir pieejama arī šī modeļa universāļa versija "Alpina B3 Touring", kurai paātrinājums līdz 100 km/h ir par 0,1 sekundi lēnāks nekā sedanam.

"Alpina B3" modelim, neskaitot oriģinālā dizaina virsbūves aerodinamisko elementu komplektu un sportiskos aksesuārus interjerā, ir 20 collu kaltie riteņu diski, bet salonā ir plāksnīte ar spēkrata individuālo kārtas numuru.