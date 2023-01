'Aston Martin' no 'DBS' modeļa atvadās ar visjaudīgāko auto markas vēsturē

Ar līdz šim visjaudīgāko sērijveida "Aston Martin" vēsturē – "DBS 770 Ultimate" modifikāciju – britu luksusa zīmols atvadīsies no aktuālā "DBS" modeļa. Īpašā versija, kuras uzlabotais V12 dzinējs attīsta 770 zirgspēkus, tiks saražota vien 499 eksemplāros.

"DBS" nosaukums jau ilgu laiku ir saistīts ar izsmalcināta stila un sportiskas veiktspējas automašīnām, un tas ir rotājis vien dažus no "Aston Martin" labākajiem flagmaņiem. Kopš 2018. gada "DBS" ar savu "Twin-Turbo" V12 dzinēju un oriģinālo stilu ir bijis "Aston Martin" sērijveida modeļa klāsta virsotnē. Tā kā pašreizējās paaudzes "DBS" ražošana tuvojas noslēgumam, "Aston Martin" laiž klajā "DBS" versiju, kas pārspēj visu līdz šim pieredzēto – "DBS 770 Ultimate".



Visu laiku jaudīgākais sērijveida "Aston Martin" un līdz šim ātrākais un jaudīgākais "DBS" apveltīts ar ievērojamiem dizaina un inženiertehniskiem uzlabojumiem. "DBS 770 Ultimate" piesaka sevi kā neaizmirstamu un ļoti iekārojamu "Aston Martin Super GT" flagmani, vienlaikus ar vērienu nosvinot aktuālā "DBS" modeļa aiziešanu. "DBS770 Ultimate" būs pieejams gan "Coupe", gan "Volante" formātā un tiks saražots stingri ierobežotā skaitā – 300 "Coupe" un 199 "Volante" eksemplāros. Interesanti, ka visi 499 eksemplāri jau pārdoti vēl pirms modeļa oficiālās izlaišanas.

"DBS 770 Ultimate" sirds ir "Aston Martin" 5,2 litru V12 dzinēja līdz šim iespaidīgākā versija. Tā attīsta 770 zirgspēku jaudu un 900 Nm griezes momentu, ļaujot "DBS 770 Ultimate" sasniegt maksimālo ātrumu 340 km/h. Milzīgā jauda uz aizmugurējiem riteņiem tiek novadīta caur ZF astoņpakāpju automātisko pārnesumkārbu un mehānisko ierobežotas slīdes diferenciāli (LSD). Tāpat "DBS 770 Ultimate" ieguvis unikālu transmisijas kalibrāciju, uzlabojot pārslēgšanās ātrumu un vadītāja braukšanas pieredzi.

Lai padarītu precīzāku stūrēšanu un vadītāja saikni ar ceļu, speciāli "DBS 770 Ultimate" ir uzlabota stūres sistēma. Uzlabojumi veikti arī adaptīvajā amortizācijas sistēmā (ADS) – "DBS 770 Ultimate" ieguvis unikālu amortizatoru kalibrēšanu, liekot uzsvaru uz vadāmību, bet vienlaikus nezaudējot braukšanas komfortu, apgalvo autoražotājs.

Līdzās tehniskajiem jauninājumiem "DBS 770" ieguvis arī pārmaiņas dizainā, lai sniegtu pārliecinoši estētisku izskatu un atzīmētu aktuālā "DBS" laikmeta beigas. Atbilstoši "Aston Martin" filozofijai vizuālie uzlabojumi pilda ne vien estētisku, bet arī funkcionālu lomu. Tā priekšējais radiatora dekoratīvais režģis ir kļuvis lielāks, nodrošinot ne vien iespaidīgāku izskatu, bet arī lielāku gaisa plūsmu uz radiatoriem. Caur radiatoriem izgājušais gaiss atmosfērā nonāk atpakaļ caur jaunu, īpaša dizaina atveri, kas iestrādāta dzinēja pārsegā. Tāpat gaisa plūsmai tiek izmantotas divas atveres no jauna izstrādātajā priekšējā bufera spliterī. Visi šie elementi ievērojami palīdz dzesēšanas sistēmai, vienlaikus izceļot iepriekšējo "DBS" un V12 dzinēju modeļu dizaina rokrakstus.

"DBS 770 Ultimate" standarta aprīkojumā ieguvis neskaitāmus oglekļa šķiedras elementus, kas redzami no visiem automašīnas rakursiem. Sānu profilu pastiprina jaunas oglekļa šķiedras sliekšņu uzlikas, savukārt aizmugurē dominē jauna dizaina difuzors. Tāpat "DBS 770 Ultimate" izskatu papildina unikāla dizaina 21" diski, kas pieejami trīs dažādos apdares stilos.

Interjerā "DBS 770 Ultimate" izceļas ar jauniem dizaina risinājumiem, vienlaikus saglabājot pašreizējā "DBS" uzreiz atpazīstamo salona vidi. Standarta aprīkojumā ietverti "Sport Plus" sēdekļi, kas apdarīti ādas un "Alcantara" kombinācijā ar īpašu perforācijas rakstu. Ekskluzīvais raksturs papildināts ar kontrasta krāsas šuvēm, lāzera gravējuma "DBS 770 Ultimate" logotipu un oglekļa šķiedras pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņām.

Ekskluzīvais modelis vēl ir aprīkots arī ar unikālām sliekšņu uzlikām, kurās attēloti "Aston Martin" spārni, "DBS 770 Ultimate" logotips un ierobežotā izlaiduma numerācija, norādot to, ka šī ir viena no 300 kupejām vai 199 kabrioletiem. Tāpat kā visiem "Aston Martin" modeļiem, arī "DBS 770 Ultimate" unikālās personalizēšanas iespējas ir praktiski neierobežotas. Ar "Q by Aston Martin" opcijām, kas aptver dažādas grafikas, riteņu disku krāsas un apdares elementus, iespējams izveidot savu sapņu "DBS 770 Ultimate", kas būs ne tikai viens no 499, bet patiešām vienreizējs.

"DBS 770 Ultimate" ražošana tiks uzsākta jau šī gada pirmajā ceturksnī, savukārt pirmās piegādes klientiem paredzētas 2023. gada trešajā ceturksnī.

Pašreizējais "DBS" ir otrajā no divām "DBS" paaudzēm ar V12 dzinēju, kas tika ieviesta "Aston Martin" Geidona laikmetā. Ar tā dizainu, muskuļotajām virsbūves līnijām un elpu aizraujošo sniegumu aktuālā paaudze, kas tika laista klajā 2018. gadā, ātri kļuva par sinonīmu "Aston Martin" unikālajam "Super GT" zīmolam. Aktuālais modelis un tā priekšgājējs (kas tika ražots no 2007. līdz 2018. gadam) kopumā ir piedalījušies trīs leģendārajās Džeimsa Bonda filmās – 2006. gada "Casino Royale", 2008. gada "Quantum of Solace" un 2021. gada "No Time To Die".

Arī "Ultimate" nosaukumam ir sava bagātā vēsture. Tas līdz šim izmantots divu paaudžu "DBS", kā arī abās "Vanquish" paaudzēs, katru reizi atzīmējot laikmeta beigas, t.i., kāda modeļa ražošanas noslēgumu. To retuma un nozīmīguma dēļ "Aston Martin" ar "Ultimate" nosaukumu ir vieni no visaugstāk novērtētajiem mūsdienu modeļiem.

"Aston Martin" publiski šī modeļa cenu nav atklājis, tomēr ārvalstu mediji izzinājuši, ka tā ir virs 300 tūkstošiem eiro.