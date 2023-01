'Audi activesphere' – jauna nākotnes mobilitātes vīzija

Būdams "sphere" konceptautomobiļu sērijas ceturtais modelis, "Audi activesphere" iezīmē to kulmināciju. Apvienojot pretējus elementus ideālā sintēzē, "Audi activesphere" demonstrē sevi kā daudzpusīgu automobili. Tā piekare un piedziņas sistēma ir vienlīdz piemērota dažādiem ceļiem, savukārt autovadītājs var izvēlēties starp aktīvu automobiļa vadību vai pārslēgšanos uz autonomu vadīšanu.

Šai četru durvju krosovera kupejai ir daudzpusējs virsbūves dizains, kurā aizmugurējā daļa ar vienu pogas pieskārienu var tikt pārvērsta par atvērtu kravas nodalījumu.

Tieši "Audi Design Studio" studijā Malibu radās ideja par šo konceptautomobili, kur tika izstrādāts arī tā ekstraordinārais dizains. Studijas vadītājs Gaels Buzins raksturo projekta ideju: ""Activesphere" ir unikāls automobilis. Tas ir jauna tipa krosovers, kas apvieno "Audi Sportback" eleganci, apvidus automobiļa praktiskumu un spēju braukt apvidū."



Izmantojot elektrisko piedziņu un ātrās uzlādes tehnoloģiju, ko nodrošina "Audi PPE" platforma ar 100 kWh akumulatoru, "Audi activesphere" pievienojas "sphere" konceptautomobiļu saimei. Neradot lokālos izmešus, nodrošinot vairāk nekā 600 km nobraukuma distanci un, pateicoties 800 voltu tehnoloģijai, arī ārkārtīgi īsu uzlādes laiku, tas apvieno moderno elektromobiļu ilgtspēju, dinamiku un garo distanču veikšanu.

Olivers Hofmans, "Audi" valdes loceklis tehniskās attīstības jautājumos: ""Sphere" konceptautomobiļi demonstrē mūsu vīziju par nākotnes "premium" klases mobilitāti. Esam liecinieki unikālām pārmaiņām, kas acīmredzami iezīmēs un diktēs auto industrijas modi – jo īpaši mūsu nākotnes "Audi" modeļu salonā. Tieši automobilis kļūs par to vietu, kurā pasažieri varēs justies kā mājās un vienlaikus būt savienoti ar ārējo pasauli."

Virsbūves dizains – robusta elegance

4,98 metrus garais auto ir vairāk nekā tikai luksusa klases sporta automobilis – tam ir iespaidīgs klīrenss un lieli 22 collu diski, kas vēsta par automobiļa apvidus braukšanas spējām. Mainīgs ir arī "Audi activesphere" klīrenss – šim "quattro" pilnpiedziņas automobilim to no 208 milimetru pamata augstuma var pacelt par 40 milimetriem vai par tādu pašu daudzumu pazemināt.

Viena no galvenajām "Audi activesphere" konceptautomobiļa iezīmēm ir mainīga aizmugures daļas arhitektūra. Caurspīdīgās aizmugurējā loga sliedes gandrīz saplūst ar "Audi activesphere" jumtu. Vienlaikus aizmugures daļas apakšējais vertikālais segments salokās horizontāli – tas atver ietilpīgu kravas kasti, ko sauc par "aktīvo aizmuguri". Tā ļauj transportēt pat lielgabarīta sporta aprīkojumu, nezaudējot "Sportback" silueta eleganci un sportiskumu.

Stikla virsmas veido būtisku automobiļa virsbūves daļu – "activesphere" priekšdaļai ir atpazīstama zīmola "seja" – vienotais režģis, kas projektēts kā caurspīdīgs stiklojums.

Salons – funkcionāls un minimālistisks

Intuitīvas funkcionalitātes un kārtības iemiesojums – tāds ir pirmais iespaids pasažieriem, iekāpjot pa plaši atvērtajām durvīm "Audi activesphere" salonā. Jaunajai automobiļu paaudzei jauda un maksimālais braukšanas ātrums vairs neatrodas tehnisko specifikāciju priekšplānā. Tā vietā sākuma punkts ir salons, pasažieru vide un pieredze brauciena laikā.

Salona zonām ir horizontāls kontrasta krāsojums, bet vadošais centrālais elements ir sēdvirsmas un durvis, kā arī priekšējais panelis siltā lavas sarkanā krāsā, kas kontrastē ar tumšo virsbūvi, pat skatoties pa sānu logiem. Četri atsevišķie sēdekļi iekarināti kā augstās pilna garuma viduskonsoles pagarinājumi.

Kad "Audi activesphere" konceptautomobilis pārvietojas autonomā režīmā, tā instrumentu panelis, stūresrats un pedāļi pazūd neredzamā pozīcijā. Instrumentu panelis pats ir kā XL izmēra skaņas josla, kā arī vieds pilna platuma gaisa plūsmas vārsts gan darba, gan izslēgtā pozīcijā.

"Audi" izmēri – šķērsās pasaules

Robežu šķērsošana ir Audi activesphere konceptautomobiļa stiprā puse – un tas attiecas arī uz saskarsmi starp automobili, lietotāju un vidi. Pirmo reizi jaunā sistēma apvieno fizisko realitāti un digitālo sfēru, lai izveidotu jaunu pasauli – "Audi" dimensijas.

Jaunās sistēmas centrālais elements ir inovatīvas jauktās realitātes brilles, kas pieejamas atsevišķi autovadītājam un katram pasažierim. Lietotājiem atrodoties "Audi activesphere", ir arī pieeja visaptverošai digitālajai ekosistēmai. Augsto tehnoloģiju brilles nodrošina skatu uz īsto vidi un ceļu, vienlaikus attēlojot 3D saturu un interaktīvos elementus, kas atsevišķi konfigurējami vadītājiem un pasažieriem. Sistēma pie stūres sēdošā lietotāja redzeslaukā novieto vadības virsmas un displejus, kas nav redzami ar neapbruņotu aci.

PPE – pielāgota piedziņas tehnoloģija

Ņemot vērā tā izmērus un veiktspējas līmeni, "Audi activesphere" konceptautomobilis izmanto "Audi" visjaunāko elektropiedziņas auto ražošanas platformu – "Premium Platform Electric" jeb saīsinājumā PPE.

PPE ir pirmā platforma, kas izstrādāta, lai to pielāgotu plašam automobiļu lokam – tostarp SUV un CUV ar augstu klīrensu, kā arī automobiļiem ar zemu siluetu, kas ir daļa no "Audi" pamata produktu sortimenta. Tādējādi "Audi" savā portfelī var paplašināt elektromobiļu piedāvājumu, izmantojot apjoma automobiļu B un C segmentus.