'Audi' iepazīstina ar modernizēto sportisko modeli 'RS5'

"Audi" veicis sportisko modeļu "RS5 Coupé" un "RS5 Sportback" uzlabojumus, iekļaujot jaunas detaļas, kas eksterjera dizainu padarījušas modernāku. Par vadību abos modeļos rūpējas MMI skārienjutīgā pārvaldes sistēma ar lielu centrālo ekrānu, savukārt automobiļu sportisko veiktspēju turpina nodrošināt divu turbīnu V6 dzinējs ar 450 ZS jaudu un 600 Nm griezes momentu.

Abu "RS5" modeļu uzlabotais eksterjera dizains ir atpazīstams jau pēc pirmā acu uzmetiena. "Singleframe" radiatora dekoratīvā reste kļuvusi platāka, un ar šādu izskatu šie modeļi turpina to lielo brāļu – "RS6" un "RS7" – dizaina konceptu. Gaisa atveres virs restes atgādina klasisko "Audi Sport quattro" no 1984. gada, bet riteņu arkas, kas ir par 40 milimetriem platākas, garantē izteiksmīgu "RS5" izskatu. Papildu komplektācijā pieejamajiem "matrix LED" priekšējiem lukturiem ar "Audi" lāzera gaismu ir aptumšots ietvars, kas skaidri atšķir abus "RS" modeļus no bāzes modeļa "A5".

Atjaunināto "RS5" modeļu interjerā dominē horizontālas līnijas un tumšas krāsas. "RS" sporta sēdekļi standarta aprīkojumā ir pārvilkti ar "Alcantara" un ādu vai papildkomplektācijā ar "Nappa" ādu. Pēc pieprasījuma modeļi pieejami arī ar sarkaniem vai pelēkiem akcentiem. Kontroles elementiem, tostarp stūrei un pārnesumu pārslēgam ir "Alcantara" apdare ar sarkanu vai pelēku kontrastējošu šuvumu.

Abu "RS5" modeļu jaunais pārvaldes koncepts koncentrējas ap 10,1 collu MMI skārienjutīgo ekrānu. Lielais ekrāns ar akustisko atbildes reakciju ir nedaudz pavērsts pret autovadītāju. Ja automobilis aprīkots ar augstākā līmeņa informācijas un izklaides sistēmu "MMI Navigation Plus", tad īpašs "RS" monitors sniedz autovadītājam informāciju par dzinēja temperatūru, "quattro" diferenciāli, riepu spiedienu, temperatūru un citiem datiem.

Papildu "Audi" virtuālajai vadītāja informācijas sistēmai ("Audi virtual cockpit plus") ar 12,3 collu lielo ekrānu autovadītājs var izvēlēties starp vairākiem ekrāna dizainiem – viens no tiem ir "RS" īpašais ekrāns, kurā tiek attēlota rotācijas ātruma skala un pārnesumu pārslēgšanās signāli. Kad autovadītājs izmanto "RS" režīmu pogu uz stūres, lai izvēlētos vienu no diviem jaunajiem individuālajiem "RS" režīmiem. Papildu komplektācijā pieejamais projekcijas displejs piedāvā arī speciālu "RS" grafiku.

2,9 litru TFSI divu turbīnu V6 dzinējs attīsta 450 ZS jaudu un 600 Nm griezes momentu, kas pieejams jau no 1900 apgr./min. Abi "RS5" modeļi no vietas līdz 100 km/h paātrinās 3,9 sekundēs un spēj sasniegt 280 km/h maksimālo ātrumu.

Astoņu pārnesumu "tiptronic" ātrumkārba novada dzinēja jaudu pastāvīgajai visu riteņu piedziņai. "Quattro" pilnpiepiedziņa nodrošina abiem "RS" modeļiem pietiekamu papildu saķeri, dinamiku un stabilitāti neatkarīgi no laikapstākļiem. Vadību vēl sportiskāku padara papildu aprīkojumā pieejamais sporta diferenciālis aizmugurējā asī, kas griezi aktīvi sadala starp riteņiem.

Abi "RS5" modeļi standartā aprīkoti ar "RS" sporta balstiekārtu, bet "RS Plus" sporta balstiekārta ar "Dynamic Ride Control" (DRC). Papildus jau zināmajiem komforta, auto un dinamiskajam režīmam "Audi Drive Select" dinamiskās vadības sistēma (standarta aprīkojumā) piedāvā divus jaunus režīmus – "RS1" un "RS2". Kad autovadītājs ir uzstādījis abus režīmus, lai tie atbilstu viņa personīgajām vēlmēm, un tos saglabājis, tos iespējams iestatīt ar "RS Mode" pogu, kas atrodas uz stūresrata, līdz ar to nav nepieciešams izmantot "MMI Touch" ekrānu. Šī sistēma regulē tādus elementus kā dzinēju, pārnesumkārbu, balstiekārtu, dinamisko stūrēšanu, sporta diferenciāli un dzinēja skaņu.

Atjaunoto "RS5" modeļu tirdzniecība Latvijā sāksies 2020. gada sākumā. Abu automobiļu cenas Vācijā ir, sākot no 83 500 eiro.