'Audi' piedāvājumu papildina 'Q3 Sportback' apvidnieks

"Audi" savam modeļu klāstam pievieno kompaktu SUV kupeju – "Audi Q3 Sportback". Jaunais modelis apvieno sportiskumu ar ikdienas SUV ērtībām.

"Audi Q3 Sportback" ir 4,5 metrus garš, 1,84 metrus plats un 1,56 metrus augsts, bet tā riteņu garenbāze ir 2,68 metri. Tādējādi "Audi Q3 Sportback" ir plašs un būtiski pārveidojams interjers. Aizmugurē ir trīs pasažieru sēdvietas, bet tās jau standartā iespējams gareniski pārvietot par 13 cm, bet muguras atbalsti ir sadalīti trīs daļās un to sagāzumu iespējams pielāgot septiņos režīmos. Bagāžas nodalījuma tilpums ir no 530 līdz 1 400 litriem. Savukārt iekraušanas grīdu iespējams pielāgot divos līmeņos.

Zemā jumta līnija stiepjas līdz izteikti slīpajiem aizmugures statņiem un noslēdzas ar jumta spoileri. Tādējādi "Audi Q3 Sportback" izskatās krietni garāks par "Audi Q3". Turklāt SUV kupeja ir par gandrīz trīs centimetriem zemāka, tādējādi radot muskuļotāku izskatu. Spēcīgās kontūras virs riteņiem piesaista uzmanību "quattro" visu riteņu piedziņai, kas vairumam dzinēju nāk standarta aprīkojumā.

"Audi Q3 Sportback" standarta aprīkojumā ir progresīvā stūres iekārta un sporta balstiekārta. Papildu aprīkojumā balstiekārta pieejama ar regulējamiem amortizatoriem, kas vēl vairāk palielina dinamiskuma un komforta iespējas.

Atkarībā no braukšanas situācijas ceļa apstākļiem un personīgajām vēlmēm autovadītājs var dažādot automobiļa īpašības, izmantojot standarta dinamiskās vadības sistēmu "Audi Drive Select" sešos profilos, tostarp bezceļa režīmu.

Eiropas tirgum "Audi Q3 Sportback" tiek piedāvāts ar benzīna un dīzeļdzinējiem. 230 ZS 2.0 TFSI ir jaudīgākais dzinējs, bet 2.0 TDI jauda ir 150 ZS. Neilgi pēc nonākšanas tirgū modelis būs pieejams arī ar manuālo pārnesumkārbu un "quattro" pilnpiedziņu.

Gada laikā modeļu klāsts tiks papildināts ar papildu dzinējiem, tostarp jaudīgāku dīzeļdzinēju un benzīna dzinēju, kas darbosies kopā ar 48V daļējā hibrīda sistēmu. Ātruma samazināšanas laikā tas atgūst enerģiju, bet paātrinoties no maza ātruma, tas atbalsta dzinēju. Reālos braukšanas apstākļos šī sistēma var ietaupīt līdz pat 0,4 litriem degvielas uz 100 km.

Pat standarta aprīkojumā ir iekļauts digitālais mērinstrumentu panelis ar ekrānu, kura izmērs pa diagonāli ir 10,25 collas un kuru autovadītājs pārvalda, izmantojot daudzfunkcionālo stūri. Augstākā līmeņa sistēmā "MMI Navigation plus" ir pieejama "Audi" virtuālā vadītāja informācijas sistēma, kas piedāvā dažādas papildu funkcijas, bet skārienjutīgs 10,1 collas liels ekrāns ir izvietots centrālajā daļā.

Modernās sistēmas, tostarp 360 grādu kameras, palīdz novietot automašīnu stāvvietā vai manevrēšanas laikā. Tās MMI ekrānā uzrāda SUV kupejas tuvāko apkārtni, un autovadītājs var izvēlēties no vairākām perspektīvām. Parkošanās palīgsistēma automātiski vada automobili, iebraucot un izbraucot no stāvvietas. Ja, piemēram, autovadītājs vēlas atpakaļgaitā izbraukt no stāvvietas, aizmugurējā "Cross Traffic Assist" sistēma brīdina par tuvojošos transportlīdzekli, ko sistēma klasificē kā bīstamu.

"Audi Q3 Sportback" Latvijas tirgū būs pieejams 2019. gada rudenī.