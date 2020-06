'Audi Q5' pirmais pasaulē ieguvis digitālos OLED aizmugurējos lukturus

"Audi Q5" Eiropā un Latvijā jau gadiem ir viens no pieprasītākajiem "premium" apvidnieku modeļiem vidēja izmēra segmentā. Modernizētais "Q5" tiek piedāvāts ar plašām informācijas un izklaides, kā arī asistentu sistēmu iespējām. Savukārt aizmugurējie lukturi pirmo reizi pasaulē ietver digitālo OLED tehnoloģiju.

Veicot eksterjera atjauninājumu, "Audi" dizaineri vēl vairāk izcēluši "Q" izskatu ar vairākām jaunām detaļām. Astoņstūra radiatora reste tagad ir "seklāka" un šķiet platāka nekā iepriekš. LED priekšējo lukturu augšējā daļā ir jauns elements dienas gaitas lukturiem. Skatoties no sāniem, "Q5" tagad ieguvis vieglāku izskatu ar lielāku klīrensu, pateicoties pārveidotajiem sliekšņiem.

Uzsvars uz horizontālo interjera dizainu rada plašuma un viegluma sajūtu salonā. Iepriekš centrālajā konsolē esošā rotējošā spiedpoga vairs netiek izmantota, tā vietā tagad atrodas mantu uzglabāšanas nodalījums.

Modernizētajā "Q5" pirmo reizi pieejama nākamās paaudzes OLED apgaismes tehnoloģija. OLED ir efektīvas organiskās gaismas diodes, kas rada viendabīgu gaismu. Pasūtot "Q5", klienti var izvēlēties no trīs aizmugurējo lukturu apgaismes veidiem, no kuriem katram ir savs īpašais dizains. Pārslēdzot "Audi Drive Select" režīmu uz "Dynamic", gaismas iegūst vēl vienu veidu. OLED aizmugurējo lukturu grupa aprīkota arī ar tuvuma noteikšanas sistēmu – ja kāds pietuvojas stāvošam "Q5" no aizmugures mazāk nekā divu metru attālumā, iedegas viss OLED segments. Kad "Q5" uzsāk kustību, tas atgriežas pie sākotnējā apgaismes veida.

Atjauninātā "Audi Q5" garums ir 4,68 metri, kas ir par 19 milimetriem vairāk nekā iepriekšējam modelim – galvenokārt tas ir, pateicoties lielākiem bamperiem. "Audi" bīdāmais aizmugurējais sēdeklis ar regulējamu atzveltni pieejams papildu aprīkojumā. Bagāžas nodalījuma ietilpība atkarībā no krēslu izkārtojuma ir no 550 līdz 1550 litriem. Pateicoties piemeklētajai materiālu kombinācijai, "Q5" ir viena no vieglākajām virsbūvēm šajā segmentā. Turklāt modernizētajā modelī ir uzlabota arī salona trokšņu izolācija.

Uzlabotā "Audi Q5" jaunās vadības sistēmas pamatā ir jauna galvenā platforma – trešās paaudzes modulārā informācijas un izklaides platforma (MIB 3), kuras apstrādes jauda ir desmit reizes lielāka nekā iepriekšējā modelī. Tās pamatā ir tradicionāls instrumentu panelis ar centrālo informācijas sistēmu. Bagātīgākajā komplektācijā tiek piedāvāts "Audi Virtual Cockpit Plus" – augstākās izšķirtspējas 12,3 collu digitālais displejs. Centrālais 10,1 collu lielais MMI skārienjutīgais ekrāns ir "Q5" standarta aprīkojumā.

Uzlabotais apvidnieks Eiropā sākotnēji būs pieejams "Audi Q5 40 TDI" versijā. Tā 2,0 litru četru cilindru dīzeļdzinējs attīsta 204 ZS jaudu un 400 Nm griezes momentu. No vietas līdz 100 km/h šādā komplektācijā "Q5" paātrinās 7,6 sekundēs, bet maksimāli sasniedz 222 km/h.

Daļējā hibrīda sistēma (MHEV) veicina degvielas ekonomiju. Siksnas piedziņas starterģenerators (BSG) apgādā automobiļa 12 voltu elektrisko sistēmu, kas ietver kompaktu litija jonu akumulatoru. BSG atgūst bremzēšanas enerģiju un uzglabā to šajā akumulatorā.

MHEV sistēma nodrošina iespēju izmantot "Start&Stop" režīmu braukšanas ātrumā līdz 22 km/h, kā arī ripot ar izslēgtu dzinēju lielākā ātrumā, vienlaikus nodrošinot "Q5" pilnvērtīgu vadību. Tādējādi kopumā tiek nodrošināta degvielas ekonomija aptuveni 0,3 litri uz 100 kilometriem.

Pēc atjauninātā "Q5" nonākšanas tirgū tiks piedāvātas arī citas dzinēja versijas – vēl divi četru cilindru "TDI" dzinēja varianti un divi 2,0 litru četru cilindru "TFSI" dzinēji. Arī "Q5 TFSIe" ar hibrīda piedziņu tiks piedāvāts divās versijās.

Standarta balstiekārta ar tērauda atsperēm ir pieejama arī ar amortizācijas kontroli un sniedz plašas izvēles iespējas starp komfortu un dinamiku. Tāpat kā amortizācijas kontrole, arī adaptīvā pneimatiskā balstiekārta var mainīt virsbūves klīrensu piecos posmos. "Audi Q5" standarta aprīkojumā tiek piedāvāts ar 17 collu vieglmetāla diskiem. "Advanced" un "S line" aprīkojumā piedāvāti 18 collu diski, bet "Audi Sport" piedāvā arī 19, 20 un 21 collu disku dizainus.

Uzlabotais "Q5" aprīkots arī ar daudzpusīgām asistentu sistēmām. "Audi Pre Sense City" sistēma iekļauta standarta aprīkojumā un tā palīdz izvairīties no sadursmēm vai mazināt šādu sadursmju sekas. Savukārt papildu komplektācijā pieejamās "Turn Assist", "Collision Avoidance Assist" un "Exit Warning" sistēmas uzlabo kopējo braukšanas drošību. "Adaptive Cruise Assist" atbrīvo vadītāju no nepieciešamības ilgu laika periodu spiest akseleratora pedāli, bremzes vai veikt joslas saglabāšanas manevrus, bet "Predictive Efficiency Assist" palīdz nodrošināt ekonomisku braukšanas stilu, samazinot degvielas patēriņu.

"Audi Q5" tiek ražots Sanhosē Čiapas rūpnīcā Meksikā un būs pieejams iegādei šī gada rudenī. "Audi Q5 40 TDI" sākuma cena Vācijā ir 48 700 eiro.