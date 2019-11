'Audi RS Q8' ar 600 ZS un 3,8 sekundēm līdz 'simtam'

Jaunais "Audi RS Q8" ir "Q" saimes augstākās klases modelis. Tas apvieno "RS" modeļa jaudu ar "premium" kupejas eleganci un praktisku SUV daudzpusību. Jauno "Audi RS Q8" Latvijā būs iespējams pasūtīt no šī gada decembra.

"Pirmo reizi "Audi RS" modeļu 25 gadu vēsturē mēs apvienojam lielizmēra SUV kupeju ar patiesi augstas veiktspējas sporta automobiļa DNS," norāda "Audi Sport GmbH" izpilddirektors Olivers Hofmans.

"RS Q8" "4.0 TFSI" dzinējs nodrošina 600 ZS jaudu un attīsta 800 Nm griezes momentu diapazonā no 2200 līdz 4500 apgriezieniem minūtē. Divu turbīnu benzīna dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanu lielo SUV kupeju no vietas līdz 100 km/h paātrina nieka 3,8 sekundēs, bet līdz 200 km/h tas spēj paātrināties 13,7 sekundēs. Maksimālais ātrums, kas ir elektroniski ierobežots, sasniedz 250 km/h. Papildaprīkojuma versijā automobiļa maksimālais ātrums ir 305 km/h.

Jaunā "RS Q8" biturbo V8 dzinējs apvieno maksimālu veiktspēju ar augstu efektivitāti. Tā daļējā hibrīda sistēma (MHEV) ir balstīta uz 48 voltu galveno elektrisko sistēmu. MHEV pamatā ir siksnas ģenerators-starteris, kas savienots ar kloķvārpstu. Ātruma samazināšanas un bremzēšanas laikā tā spēj atgūt līdz pat 12 kW jaudas un saglabāt to kompaktajā litija jonu akumulatorā. Ja autovadītājs atlaiž kāju no akseleratora pedāļa ātrumā no 55 līdz 160 km/h, braukšanas pārvaldes sistēma atgūst enerģiju vai līdz pat 40 sekundēm nodrošina braukšanu ar izslēgtu dzinēju.

MHEV ir savienota ar kameru sensoriem, lai panāktu vēl lielāku efektivitāti. Līdzko priekšējā kamera konstatē, ka stāvošajam "RS Q8" priekšā esošais transportlīdzeklis uzsāk kustību, tiek iedarbināts dzinējs, lai arī bremžu pedālis joprojām ir nospiests. MHEV uzlabo braukšanas komfortu un spēj samazināt degvielas patēriņu ikdienas braukšanas apstākļos pat par 0,8 litriem uz 100 kilometriem.

Papildu efektivitātei tiek piedāvāta cilindru atslēgšanas sistēma (COD). Pie zema vai vidēja ātruma tā pie augstiem pārnesumiem atslēdz četrus cilindrus, apturot degvielas iesmidzināšanu un aizdedzi, kā arī noslēdz ieplūdes un izplūdes vārstus. Šis process aizņem vien dažas milisekundes. Automobilim darbojoties ar četriem cilindriem, aktīvo cilindru darbības punkti pārslēdzas uz augstāku slodzi un punktiem ar lielāku efektivitāti, bet atslēgtie cilindri darbojas gandrīz bez enerģijas zuduma. Tie tiek no jauna aktivizēti, kad autovadītājs nospiež akseleratora pedāli.

"4.0 TFSI" dzinēja jauda pastāvīgās visu riteņu piedziņas sistēmai tiek novadīta ar standarta aprīkojumā esošo astoņu pārnesumu "tiptronic" ātrumkārbu. Normālos braukšanas apstākļos tā pašbloķējošais centrālais diferenciālis sadala griezes momentu starp priekšējo un aizmugurējo asi proporcijā 40:60. Ja viens automobiļa ritenis sāk slīdēt, lielākā daļa piedziņas spēka tiek novirzīta uz to asi, kurai ir labāka saķere. Nepieciešamības gadījumā līdz pat 70% jaudas iespējams novadīt priekšējiem riteņiem un 85% –aizmugurējiem.

Riteņu selektīvā jaudas kontrole pilnveido jaunā "RS Q8" vadību. Dinamiskos līkumos papildu aprīkojumā pieejamais "quattro" sporta diferenciālis sadala jaudu starp aizmugurējiem riteņiem pēc nepieciešamības. Šī aktīvā jaudas sadalīšana uzlabo saķeri, stabilitāti un dinamiku.

Standarta aprīkojumā iekļautā adaptīvā pneimatiskā sporta balstiekārta ar kontrolējamu amortizāciju jaunajam "RS Q8" sniedz iespēju izpausties gan sacīkšu trasē, gan bezceļa apstākļos. Amortizācijas pielāgošana ļauj veikt dažādus uzstādījumus, sākot no komfortablas, beidzot ar izteikti sportisku braukšanu, tāpat arī atkarībā no autovadītāja vēlmēm virsbūves augstums (klīrenss) variējams pat par 90 milimetriem.

Papildu komplektācijā pieejamā elektromehāniski aktīvā šķērstabilizācijas sistēma (EAWS) pie ātras līkumu izbraukšanas minimizē virsbūves sasvēršanos. Regulējamie stabilizētāji nodrošina gludāku braukšanu nelīdzenu ceļu apstākļos. Pie sportiska braukšanas stila uzsvars tiek likts uz optimālu rites kompensāciju – automobilis spēj izbraukt līkumus pārliecinošāk un drošāk.

Standarta aprīkojumā ir pieejama dinamiskā visu riteņu stūrēšana. Braucot lēnā ātrumā aizmugurējie riteņi pagriežas par pieciem grādiem pretējā virzienā attiecībā pret priekšējiem riteņiem, tādējādi panākot lielāku izveicību. Lielākā ātrumā tie pagriežas līdz pat 1,5 grādiem tajā pašā virzienā kā priekšējie riteņi.

Pateicoties maināmam klīrensam, balstiekārtai, visu riteņu pastāvīgai piedziņai un "Hill Descent Control" sistēmai, jaunais "Audi RS Q8" sniedz pārliecinošu braukšanu arī bezceļa apstākļos.

Jaunais "RS Q8" standarta aprīkojumā pieejams ar 22 collu alumīnija diskiem desmit spieķu zvaigznes dizainā un ar 295/40 izmēra riepām, kas ir lielākās riepas, kādas jebkad uzstādītas "Audi" sērijveida ražošanas modelim. Papildu komplektācijā pieejami 23 collu lietā alumīnija diski ar piecu spieķu Y-formas dizainu un dažādām krāsu opcijām.

Aiz lielajiem diskiem atrodas "RS" bremžu sistēma ar iekšēji dzesējamiem kompozīta bremžu diskiem (420 mm diski priekšpusē un 370 mm aizmugurē). To desmit virzuļu skavas standarta aprīkojumā ir melnas, bet papildu komplektācijā pieejami sarkanā krāsā.

Pieejami arī "RS" sporta sēdekļi ar "Valcona" ādas apdari, šūnveida rakstu un "RS" gofrējumu. Papildu masāžas funkcijai sporta sēdekļi ir arī perforēti, lai nodrošinātu ventilāciju.

"RS Q8" demonstrē arī piemērotību lietošanai ikdienā – nolaižamais trīs sēdvietu aizmugurējais sēdeklis pieejams standarta aprīkojumā. Ar noliektām sēdekļa atzveltnēm bagāžas nodalījuma tilpums sasniedz 1755 litrus.