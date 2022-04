'Audi urbansphere' konceptauto – kosmisks ceļojums pilsētvidē

"Audi" prezentējis trešo no saviem "sphere" konceptauto – "urbansphere", kas sistemātiski veidots no interjera uz eksterjeru. Dizaineri un inženieri sākumā radīja "Audi urbansphere" izmantošanai blīvās satiksmes Ķīnas lielpilsētās, taču šis koncepta automobilis ir piemērots arī citām metropolēm pasaulē. Pilsētvidēs, kur personiskā telpa ir jo sevišķi ierobežota, šis konceptauto piedāvā plašāko salona ietilpību, kāda līdz šim bijusi "Audi" automobiļos. Jaunākās tehnoloģijas un digitālie risinājumi uzrunā visas maņas un piedāvā izbaudīt pilnīgi jaunu pieredzi.

"Audi skysphere", "Audi grandsphere" un "Audi urbansphere" ir trīs konceptauto, kurus četru riņķu zīmols radījis, lai demonstrētu savu vīziju par rītdienas "premium" mobilitāti. "Audi" rada pieredzi, kas krietni pārsniedz nolūku tikai pavadīt laiku auto, lai nokļūtu no punkta A līdz punktam B.

Sfēra numur viens: elektriskās piedziņas rodstera "Audi skysphere" konceptautomobilis pasaules pirmizrādi piedzīvoja 2021. gada augustā. Tas demonstrēja satriecošu vīziju ar pašbraucošu "Gran Turismo", kas pārveidojas pašbraucošā sporta automobilī, pateicoties mainīgai garenbāzei.

Tikai dažas nedēļas vēlāk auto izstādē "IAA 2021" "Audi" prezentēja otru sfēras sērijas modeli – "Audi grandsphere" koncentautomobili. Šis lielais sedans ar četrām sēdvietām izceļ zīmola ambīcijas definēt progresīva luksusa nākotni.

Šos abus koncentautomobiļus ar jaunpienācēju "Audi urbansphere" vieno tas, ka viss koncepts balstīts uz 4. līmeņa autonomās braukšanas tehnoloģiju. "Audi" šobrīd sadarbojas ar "Volkswagen" grupas programmatūras izstrādes struktūrvienību CARIAD, lai šo tehnoloģiju ieviestu šīs desmitgades otrajā pusē.



Pat pēc pirmā acu uzmetiena noprotams, ka "Audi urbansphere" ir lielākais modelis sfēras saimē un lielākais starp visiem "Audi" konceptauto, kas izstrādāti līdz šim. Tā iespaidīgie izmēri (5,51 m garums, 2,01 m platums, 1,78 m ausgtums) novieto to automobiļu pasaules augstākajos ešelonos, taču "Audi urbansphere" koncepts pārkāpj šī segmenta vadlīnijas. Tas tāpēc, ka tas sistemātiski veidots ap pasažieriem, no iekšpuses uz āru. Vissvarīgākais rādītājs ir tā 3,4 metrus garā garenbāze.

Piedziņas sistēma un uzlāde

"Audi urbansphere" koncepta divi elektromotori spēj kopumā attīstīt 295 kilovatu jaudu un 690 ņūtonmetru griezes momentu. "Audi urbansphere" ir aprīkots ar pastāvīgo visu riteņu piedziņas sistēmu "quattro".

Piedziņas sistēmas pamatā ir 800 voltu uzlādes tehnoloģija. Tā nodrošina, ka ātrās uzlādes stacijās "urbansphere" iespējams uzlādēt ļoti īsā laikā ar jaudu līdz pat 270 kilovatiem: pietiek vien ar 10 minūtēm, lai iegūtu vairāk nekā 300 kilometrus. Turklāt akumulatoru, kura ietilpība pārsniedz 120 kilovatstundas, no 5 līdz 80% iespējams uzlādēt mazāk nekā 25 minūtēs. Tas nozīmē, ka paredzamā distance var sasniegt 750 kilometrus.

Salons

"Audi urbansphere" konceptauto durvis ir ar eņģēm priekšā un aizmugurē, un automobilim nav vidējā balsta. Tādējādi pasažieriem paveras viss "urbansphere" interjers, uzreiz iekāpjot. Četras atsevišķas sēdvietas divās rindās pasažieriem sniedz luksusa pirmās klases komfortu.

Izmantojot "kinoteātra ekrānu" visā salona platumā, aizmugurē sēdošie pasažieri var kopā piedalīties videokonferencē vai skatīties filmu. Ekrānu iespējams arī sadalīt divās daļās. Kad ekrāns netiek izmantots, tas piedāvā skaidru skatu uz priekšu, pateicoties tā caurspīdīgajam dizainam, vai, kad tas nolocīts uz augšu, skatu caur stikla jumtu debesīs.

"Audi urbansphere" kvalificējas arī kā labsajūtas zona ar sesnoriem. Piemēram, nosakot stresa līmeni — šī adaptīvā programma izmanto sejas skenēšanu un balss analīzi, lai noteiktu pasažieru labsajūtu, un piedāvā personalizētus ieteikumus atpūtai, piemēram, ar meditācijas lietotni, ko var izmantot ar personīgo ekrānu un privāto skaņas sistēmu galvas balstos.

Automobilis atdzīvojas ar vienu pieskārienu, atdzīvinot vairākus ekrānus, tai skaitā uz koka virsmām zem vējstikla. Atkarībā no braukšanas statusa – to vadot pašam vai ļaujot vadīt 4. līmeņa autonomās braukšanas sistēmai – projekcijas aizņem visu salona platumu vai segmentētas šoferim un priekšā sēdošajam pasažierim, attēlojot visu braukšanai nepieciešamo informāciju ārkārtīgi augstā izšķirtspējā.

Daudzi no "Audi urbansphere" konceptauto salona materiāliem, piemēram, skābaržu finieris, iegūti no ilgtspējīgiem avotiem. Šāda materiāla izvēle ļauj izmantot kokus, kas auguši tuvu ražotnei, un iespējams izmantot visu stumbru. Turklāt ražošanas procesā netiek izmantotas ķimikālijas.

Eksterjera dizains un gaismas

Jaunajam konceptauto ir lieli 24 collu sešu spieķu dizaina diski (kā atsauce uz slaveno 90. gadu "Audi Avus" konceptauto), kas sniedz viegla svara dizainu un stabilitāti, atgādinot par funkcionāliem autosporta diskiem un zīmola dizaina "Bauhaus" tradīcijām.

Pa labi un kreisi no "Singleframe" priekšējās restes izvietotie lukturi izskatās šauri, gluži kā koncentrēts skatiens. Šīs digitālās apgaismojuma vienības, kas pazīstamas kā "Audi Eyes", atbalso zīmola logotipu ar četriem riņķiem, jo tās palielina un izolē divu riņķu krustpunktu, veidojot zīlīti – jaunu, nepārprotamu digitālo gaismas parakstu.

Īpašs veltījums Ķīnai ir gaismas aksesuārs, ko pasažieri var paņemt līdzi, izkāpjot no sava "Audi urbansphere" – "Audi Light Umbrella" jeb pašgaismojošu lietussargu. Iedvesmojoties no tradicionālajiem ķīniešu lietussargiem, tas darbojas kā aizsargājošs sabiedrotais un daudzfunkcionāls gaismas avots – lietussarga iekšējais apvalks ir izgatavots no atstarojoša materiāla, tāpēc visa virsma darbojas kā neapžilbinoša apgaismes ierīce.