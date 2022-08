Bez moča tiesībām: 'Delfi' testē 125 kubikcentimetru 'FB Mondial'

Motociklam nav vienmēr jābūt lielam un jaudīgam, lai tas sniegtu braukšanas prieku. Arī maziem motocikliem ir savas priekšrocības, piemēram, zemākas iegādes un ekspluatācijas izmaksas, mazāka iespēja nejauši pārsniegt ātrumu, mazāk stresa un nav nepieciešamības pēc A kategorijas tiesībām, ja runājam par 125 kubikcentimetru klasi. Tāpēc šoreiz izmēģinu "FB Mondial" zīmola simtdivdesmitpiecinieku "Flat Track".



Iespējas vadīt motociklu ar parastajām B kategorijas tiesībām vai A1 jau no 16 gadu vecuma laikam ir galvenais priekšnosacījums, kas nodrošina līdz 125 kubikcentimetru klases pastāvēšanu. Ne visiem braukt gribētājiem jau ir A kategorijas tiesības un ne visiem tās ir vajadzīgas. Latvijā no vairāk nekā 35,5 tūkstošiem reģistrēto motociklu un motorolleru vismaz 7041, jeb nepilni 20% ir 50 līdz 125 kubikcentimetru klasē, "Delfi" uzzināja CSDD.

Galvenā atšķirība braukšanā no lielāka motora tilpuma motocikliem ir jauda – ar mazo nekādu vēderu kutinošu paātrinājumu un kosmiskus ātrumus nedabūt. Ne velti tos atļauts vadīt katram B kategorijas turētājam bez motobraukšanas pieredzes.

Mani pašu pabraukt ar simtdivdesmitpiecinieku urda interese. Pirmo reizi vairāk par mazu aplīti ar tādu braucu pirms astoņiem gadiem, kad eksperimenta pēc mēroju lielāku gabalu. Šajā motociklu vasarā nupat jau testēti 650 kubikcentimetru divcilindru "X-cape" no "Moto Morini" un 660 kubikcentimetru trīscilindru "Tiger 660 Sport" no "Triumph", tāpēc kontrastam ir laiks kaut kam mazākam. Un tas ir "Flat Track" no itāļu "FB Mondial".

"FB Mondial" ir viens no daudzajiem Itālijas motociklu zīmoliem, kas radušies pagājušajā gadsimtā un nodarbojušies pārsvarā ar sporta motociklu ražošanu, bet vēlāk