BMW jaunā 5. sērija pieejama arī 600 ZS jaudīgā elektriskā versijā

Dinamiskāks nekā jebkad agrāk, ar daudzām digitālām inovācijām un pirmo reizi ar pilnībā elektrisko piedziņu – tāds būs jaunās paaudzes BMW 5. sērijas sedans, kas tirgū nonāks šī gada oktobrī.

Modeļa astotā paaudze (G60 – rūpnīcas indekss) visā pasaulē tiks piedāvāta gan ar pilnībā elektrisko piedziņu "i5" versijā, gan atkarībā no tirgus reģiona kā "plug-in" hibrīds, kā arī ar benzīna un dīzeļdzinējiem, tostarp 48 voltu vieglo hibrīda sistēmu.

Eiropas tirgū sākotnēji būs pieejami četrcilindru "BMW 520i" un "520d xDrive" modeļi, taču vēlāk – modeļa versijas ar jaunākās paaudzes "plug-in" hibrīda piedziņu, pilnīgi jaunu dīzeļa sešcilindru dzinēju, kā arī pirmais "BMW i5" ar elektrisko piedziņu.



Salīdzinot ar iepriekšējo paaudzi, jaunais modelis ir pieaudzis apjomā – garums ir palielināts par 97 mm, sasniedzot 5060 mm, platums par 32 mm, sasniedzot 1900 mm, savukārt augstums par 36 mm, sasniedzot 1515 mm.

BMW 5. sērijas sedana priekšējo skatu izceļ inovatīvi dubultie priekšējie lukturi un BMW elipsveida režģis. Gandrīz vertikāli izvietotie LED elementi kalpo kā pagrieziena rādītāji un dienas gaitas gaismas. Savukārt uz priekšu izvirzītam BMW elipsveida režģim ir plats ietvars ar papildu BMW "Iconic Glow" kontūru apgaismojumu. Modeļa sportisko koptēlu izceļ skaidras sānu reljefa līnijas, melnie sliekšņi un vienā līmenī ar virsbūvi esošie durvju rokturi.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo paaudzi jaunajā modelī daudzas kontroles pogas tika digitalizētas, tādējādi ievērojami samazinot dažādu slēdžu daudzumu. Pilnībā digitālā ekrāna sistēma ietver 12,3 collu mērinstrumentu paneļa ekrānu un 14,9 collu multimediju ekrānu. Vēl viens jauns elements ir papildu BMW interaktīvā josla – izgaismotais funkcionālais bloks ar skārienjutīgiem vadības paneļiem visā instrumentu paneļa platumā.

Jaunais 5. sērijas sedans ir pirmais BMW modelis, kura salona standarta aprīkojumā ir ekoloģiski materiāli, tajā skaitā sēdekļu virsmas, instrumentu un durvju paneļi, kā arī stūre.

Elektroauto cienītājiem viens no variantiem ir "BMW i5 M60 xDrive", kas spēj nodrošināt līdz pat 601 ZS (442 kW) piedziņas jaudu apvienojumā ar "M" veiktspēju un griezes momentu līdz 820 Nm, kad ir aktivizēta "M Sport Boost" vai "M Launch Control" funkcija. Automobilis spēj paātrināties no 0 līdz 100 km/h 3,8 sekundēs, un tā maksimālais ātrums ir elektriski ierobežots pie 230 km/h atzīmes.

Otrs 5. sērijas elektroauto variants ir "BMW i5 eDrive40", kura elektromotors darbina aizmugurējos riteņus un ģenerē maksimālo jaudu līdz pat 340 ZS (250 kW) ar maksimālo griezes momentu līdz 430 Nm. "BMW i5 eDrive40" no 0 līdz 100 km/h paātrinās 6,0 sekundēs, un tā maksimālais ātrums ir 193 km/h.

Papildu efektīvajiem elektromotoriem ievērojamu sniedzamību palīdz nodrošināt arī jaunākā adaptīvā rekuperācijas sistēmas versija un vieda siltumsūkņa tehnoloģija, kas uztur izvēlēto salona gaisa temperatūru. Saskaņā ar WLTP ciklu "BMW i5 M60 xDrive" gadījumā maksimālā sniedzamība ar pilnu uzlādi ir robežās no 455 līdz 516 km, taču "i5 eDrive40" gadījumā – no 497 līdz 582 km. Turklāt ar "Max Range" funkciju, ja nepieciešams, sniedzamību var palielināt līdz pat 25%, ierobežojot jaudu un braukšanas ātrumu un deaktivizējot komforta funkcijas.

Jaunajam 5. sērijas sedanam ir ievērojami paplašināts pieejamo sistēmu klāsts daļēji automatizētai braukšanai un novietošanai autostāvvietā, piemēram, "Driving Assistant Professional", tostarp stūrēšanas un joslas kontroles palīgsistēma un distances kontrole ar "Stop & Go" funkciju. ASV, Kanādā, kā arī Vācijā sistēmu klāstā ietilpst arī "Highway Assistant", kas atbrīvo vadītāju no stūrēšanas pienākumiem uz lielceļiem ar strukturāli atdalītām virziena joslām. Pirmo reizi pasaulē jaunās BMW 5. sērijas sistēmā ir iekļauts arī "Active Lane Change Assistant" ar acuskatiena apstiprinājumu, kas nozīmē, ka tagad, lai ierosinātu automobili mainīt joslu, to iespējams izdarīt, paskatoties sānskata spogulī.

Latvijā BMW 5. sērijas sedana rūpnīcas pasūtījumu pieņemšana iespējama jau šobrīd. "520d xDrive" iespējams pasūtīt par standarta komplektācijas ieteicamo mazumtirdzniecības cenu, sākot no 64 390 eiro, "i5 eDrive40" – 75 600 eiro, bet "i5 M60 xDrive" – 103 000 eiro.