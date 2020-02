'Brabus' piedāvās arī bruņotas 'Mercedes' tūninga versijas

Vācu tūninga kompānija "Brabus" izveidojusi jaunu nodaļu "Invicto", kas specializēsies "Mercedes-Benz" automobiļu bruņu versiju izstrādē. Pirmais "Brabus" jaunās "Invicto" nodaļas projekts būs bruņots auto uz "Mercedes-Benz" jaunās G-klases apvidus auto bāzes.

Bruņotā G-klase atbildīs "VR6 Plus" drošības standartam, kas nozīmē, ka apvidnieks spēs izturēt šāvienus arī no Kalašņikova tipa automāta no līdz pat 10 metru attāluma. Tāpat šādam standartam atbilstošs automobilis pasargās pasažierus no granātas sprādziena zem grīdas.

Kā uzsver "Brabus", kompānija kļuvusi par pirmo pasaulē, kas spējusi izstrādāt bruņojuma sistēmu, kas pēc saviem raksturlielumiem neatpaliek no paša autoražotāja izstrādātās. Visas bruņas tiek piestiprināti bez šuvēm, bet salaiduma vietas tiks pārklātas ar vairākiem krāsas slāņiem.

Bruņas vien šādai G-klasei svērs tonnu. Lai apvidnieks izturētu šādu papildu slodzi, "Brabus" inženieri pastiprinās tā rāmi un balstiekārtu, uzstādot resnākus stabilizatorus, atsperes un amortizatorus, kā arī spēcīgākas bremzes.

"Invicto" nodaļas izstrādātajai "Brabus" G-klasei būs divas modifikācijas – apvidus braukšanai pielāgotā "Mission" un greznā "Luxury". Pirmā no tām būs aprīkota ar papildu apgaismojumu uz spēkrata jumta un vinču, bet otrā būs aprīkota ar 800 ZS jaudīgu V8 turbomotoru un sportiska veidola virsbūves aerodinamisko komplektu.