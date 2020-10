Eiropā lētākais elektromobilis būs rumāņu 'Dacia Spring'

"Renault" meitasuzņēmums "Dacia" prezentējis sava pirmā elektromobiļa sērijveida versiju "Spring", kas tirdzniecībā nonāks nākamgad. Pēc provizoriskas informācijas, "Dacia Spring" maksās no 10 tūkstošiem eiro, kas to padarīs par vislētāko Eiropas Savienībā nopērkamo jauno elektromobili ar vismaz četrām sēdvietām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Dacia Spring" savā būtībā ir nedaudz izmainīta Ķīnas tirgum izstrādātā "Renault City K-ZE" modifikācija, kas ir "Renault Kwid" hečbeka dvīņubrālis. Sērijveida "Spring" praktiski pilnībā atkārto tāda paša nosaukuma konceptauto, kas tika prezentēts pagājušā gada pavasarī. Ražošanai sagatavotā versija no prototipa būtībā atšķiras ar vienkāršāka dizaina optiku un elektriskās uzlādes ligzdu, kas tagad novietota virsbūves priekšdaļā.

Gabarītu ziņā "Dacia Spring" ir kompaktāka par Eiropā populāro "Renault Zoe". Rumāņu elektromobiļa kopgarums ir 3,7 metri, bet klīrenss – 15 centimetri. Bagāžas nodalījuma tilpums ir 300 litru, kas ir tikpat, kā jaunajam "Renault Clio".

"Dacia Spring" ir aprīkots ar nelielu elektromotoru, kas attīsta 45 zirgspēku jaudu un 125 ņūtonmetru griezes momentu. Elektromobilis aprīkots ar 26,8 kWh litija jonu akumulatoru komplektu. Ātrās uzlādes stacijā to līdz 80 procentiem iespējams uzlādēt nepilnā stundā, bet pilna akumulatora uzlāde no tradicionālas mājsaimniecības elektroligzdas aziņems aptuveni 14 stundas. "Dacia Spring" sniedzamība ir 225 kilometru (WLTP ciklā).

Rumāņu elektromobilim būs arī "Eco" režīms, kas elektromotora jaudu ierobežos pie 14 ZS atzīmes, tas ļaus sniedzamību palielināt līdz kopumā 295 km. Šādā režīmā "Dacia Spring" spēs maksimāli sasniegt 100 km/h (standarta režīmā – 125 km/h).

Standarta aprīkojumā "Dacia Spring" elektromobilim ir stūres elektriskais pastiprinātājs, centrālā atslēga, logu pacelšanas mehānismi ar elektrisko piedziņu, seši drošības spilveni, kā arī neliels ekrāns priekšējā panelī. Par papildu samaksu pieejama multimediju sistēma ar septiņu collu skārienjutīgo ekrānu un "Apple CarPlay" un"Android Auto" atbalstu, kā arī gaisa kondicionētājs un atpakaļskata videokamera.

"Dacia Spring" tirdzniecībā Eiropā nonāks nākamā gada pavasarī. Autoražotājs automobiļa cenu oficiāli nav atklājis, tomēr nozares speciālisti lēš, ka tā būs no 10 tūkstošiem eiro. Tas ir krietni lētāk nekā šobrīd Eiropas tirgū populāriem elektromobiļiem "Renault Zoe" (no 21 tūkstoša eiro) un "Nissan Leaf" (no 29 tūkstošiem eiro).