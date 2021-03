Eiropā radies milzīgs pieprasījums pēc 'Hyundai Ioniq 5' elektromobiļa

Tikai dažu dienu laikā pēc "Hyundai" jaunā elektromobiļa "Ioniq 5" prezentācijas vairāk nekā 236 tūkstoši cilvēku Eiropā "izrādījuši interesi" par šo modeli, paziņojis dienvidkorejiešu autoražotājs. Turklāt visi skaitā ierobežotās speciālā versijas "Ioniq 5 Project 45" automobiļi esot rezervēti pirmo 24 stundu laikā kopš pasūtinājumu pieņemšanas sākuma.

"Hyundai" sola, ka eiropiešiem nebūs ilgi jāgaida pasūtinātie elektromobiļi – to piegāde plānota jau šī gada otrajā ceturksnī. "Ioniq 5" veiksme tirgū tiek skaidrota ar vairākiem apstākļiem: pirmkārt, jaunais modelis pārstāv populāro kompakto krosoveru segmentu, otrkārt, tas ieturēts modīgajā retro stilā un tam ir plašas salona konfigurācijas iespējas, bet, treškārt, elektromobilis atbalsta uzlādi no 800 voltu termināļa ar jaudu līdz 350 kilovatiem – tas ļauj akumulatoru no 10% līdz 80% uzlādēt tikai 18 minūtēs.

Pagaidām elektromobilis pieejams divās modifikācijās – "Standart Range" un "Long Range", ar aizmugurējo vai visu riteņu piedziņu. Elektromotoru jauda ir no 170 līdz 306 zirgspēkiem, bet sniedzamība ir līdz 480 kilometriem. Eiropā "Ioniq 5" maksās no 41 900 eiro.

Milzīgs pieprasījums pēc "Hyundai" jaunā elektromobiļa novērots arī pašā Dienvidkorejā. Mājas tirgū diennakts laikā tika noformēti 23 tūkstoši pasūtinājumu, kas pārspēj līdzšinējo rekordistu "Hyundai Grandeur". Arī Eiropā "Ioniq 5" pirmo rezervāciju apjomā pārspējis jauno "Tucson" apvidus automobili.