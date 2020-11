Elektriskais 'BMW iX' apvidnieks – 500 ZS un 600 km sniedzamība

Kompānija BMW prezentējusi sērijveida elektromobili "iX", kas ražošanā nonāks 2021. gada otrajā pusē Vācijā. "BMW iX" ir pirmais "no nulles" izstrādātais elektriskais apvidus automobilis, kas pievienojas nesen prezentētajai "BMW X3" elektriskajai versijai "iX3".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"BMW iX" kopgaruma un platuma ziņā ir salīdzināms ar "X5" modeli, bet augstumā ir identisks "X6". Gluži kā sportiskajiem modeļiem, "iX" ir no virsbūves izbīdāmi durvju rokturi, durvju logu stikli bez rāmja un bagāžnieka vāks, kas ir praktiski visas virsbūves aizmugurējās daļas lielumā.

Tāpat šim modelim ir visšaurākie priekšējie lukturi, kādus jebkad BMW uzstādījis kādam no saviem modeļiem. Savukārt radiatora dekoratīvā režģa vietā ir panelis, kurā integrēti radari, kameras un citi sensori.

"BMW iX" ir aprīkots ar diviem elektromotoriem, kuru kopējā jauda ir 500 zirgspēku (370 kW) un kas ļauj apvidniekam no vietas līdz 100 km/h paātrināties mazāk nekā piecās sekundēs. Savukārt akumulatora komplekta energoietilpība ir "vairāk nekā 100 kilovatstundu", kas nodrošina vairāk nekā 600 kilometru sniedzamību (WLTP ciklā).

Akumulatora komplektu iespējams lādēt ar līdz pat 200 kW jaudu – ja ir pieejama tik ātra uzlāde, tad 10 minūtēs var iegūt elektroenerģiju 120 km nobraukumam. Savukārt no tukša līdz 80% pilnam akumulatoru no tik ātra uzlādes tīkla varēs uzlādēt 40 minūtēs. No tradicionālās mājsaimniecības elektroligzdas pilnai uzlādei gan būs nepieciešamas 11 stundas.

"BMW iX" ir pirmais šī vācu ražotāja modelis, kuram būs pieejama bezpilota vadības sistēma. Praktiski visu priekšējo paneli aizņem ekrāni: 12,3 collu – mērinstrumentiem; un 14,9 collu – multimediju sistēmai. Savukārt priekšējais panelis nav savienots ar centrālo tuneli, kas arī ir jaunums BMW mūsdienu sērijveida modeļos.