'Fiat 500e' īpašā versija kopā ar Bočelli

"Fiat 500" versiju klāsts ticis papildināts ar ekskluzīvo un elektrisko "La Prima by Bocelli" versiju, ko izstrādājis itāļu tenors Andrea Bočelli sadarbībā ar vienu no pasaulē iecienītākajām skaņu kompānijām JBL. Tas aprīkots ar ekskluzīvo "JBL Premium by Bocelli" audio sistēmu. Īpašā "Fiat 500e" versija mūzikas cienītājiem Latvijā būs pieejama no jūnija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēc "Fiat Group" izpilddirektora Olivjē Fransuā teiktā, jaunais "Fiat 500e La Prima by Bocelli" atšķirsies ar neparastiem vizuāliem elementiem, kuru galvenajās lomās ir Andrea Bočelli un akustiskās sistēmas ražotājs JBL.

"Izveidojot jauno Bočelli "Fiat 500e", esam radījuši ne tikai automašīnu, bet sniedzam iespēju citur pasaulē izbaudīt kāds prieks ir braukt ar auto Itālijā. Vēlējāmies, lai autovadītāji, ieslēdzot automašīnu skaņu sistēmu, justos kā slavenākā operas namā. Nospiežot pogu, jūs varat acumirklī pāriet populārākā itāļu tenora Bočelli perfektajā skaņas pasaulē," par jauno modeli sacīja "Fiat" izpilddirektors.



Viņš uzsvēra, ka jaunais "Fiat 500e" ir pasaulē pirmais un vienīgais pilsētas elektroauto, kur estētika ir apvienota ar inovatīvu JBL skaņas sistēmu.

Radītā "Skaņu Telpa" ir maza un komfortabla, jo tā izveidota nelielas automašīnas salonā. Toties "Ierakstu Studija" ir Bočelli personīgi, meistarīgi veidots repertuārs, kurā iemūžināts mākslinieka unikālais talants.

Skaņas sistēma automātiski pielāgosies braukšanas ātrumam un palīdzēs nodrošināt vienādu mūzikas atskaņošanas un basu līdzsvaru neatkarīgi no transportlīdzekļa ātruma. Mainīgais ekvalaizers nodrošinās vienmērīgu skaņu, neskatoties uz ārējiem trokšņiem vai atvērtu jumta lūku, sola ražotājs.

"Tā ir drosmīga un unikāla pieredze, par ko esmu ļoti priecīgs, jo mani vienmēr ir iedvesmojusi vēlme meklēt skaistumu. Kopā ar "Fiat Group" esam radījuši vēl nebijušu skaistumu un saviļņojošu harmoniju," teic izcilais maestro Bočelli.

Ikoniskais "Fiat 500e" ir visvairāk pārdotais pilsētas elektroauto 11 valstīs un otrais visvairāk pārdotais elektroauto visos segmentos Eiropā, atpaliekot tikai no "Tesla".

Elektriskais "500e" ir arī ātra uzlādes sistēma (līdz 85 kW), kas ievērojami samazina uzlādes laiku: jau pēc piecu minūšu uzlādes automašīna spēs nobraukt optimālo attālumu pilsētā – 50 kilometrus. Ar šādu ātrumu iespējams uzlādēt elektromobiļa akumulatoru līdz 80 procentiem vien pusstundas laikā.

Šim kompaktajam elektromobilim ir raksturīga arī jaunu tehnoloģiju pārpilnība – pirmais savā segmentā, kam ir otrā līmeņa autonomā stūres sistēma. Automašīnas iebūvētā priekšējā kamera ļauj pārraudzīt situāciju priekšā, un adaptīvā kruīza kontroles sistēma (iACC) ir atbildīga par automātisku bremzēšanu vai paātrinājumu.