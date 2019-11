FIAT giljotinēs 'pandu' – ražotājs vēlas atteikties no mazajiem auto

Autoražotāju koncerns "Fiat Chrysler Automobiles" (FCA) tuvākajā nākotnē plāno atteikties no mazās klases modeļu ražošanas. Visupirms tas skaršot "FIAT Panda" modeli. Tā vietā autoražotājs koncentrēsies uz autotirgus B segmentu, atskaitoties par trešā ceturkšņa rezultātiem, paziņojis FCA jaunais ģenerāldirektors Maikls Menlijs.

Šāds lēmums saistīts ar pieaugošajām izmaksām izstrādāt zemas cenas spēkratus arvien stingrākajām ekoloģiskajām normām. Tādēļ mazo un lēto automobiļu segmentā iespējamā peļņas norma tikai samazinās.

Pēc Menlija vārdiem, FIAT stiprinās savas pozīcijas B segmentā, kurā itāliešu autoražotājs sevi pārstāvēja ar "Punto" modeli. Šāds paziņojums varētu nozīmēt, ka FIAT gatavo konkurētspējīgu šī modeļa pēcteci, kas tirgū konkurētu, piemēram, ar "Ford Fiesta". Iespējams, "FIAT Punto" pēctecis taps uz kopīgas platformas ar jauno "Peugeot 208" un "Opel Corsa", kuru FCA iegūs pēc apvienošanās ar franču PSA grupu.

No FIAT mazākajiem modeļiem ražošanā vēl ir stilīgais "500", tomēr no tā itālieši diez vai atteiksies – iepriekš tika ziņots, ka 2020. gadā tirgū nonāks simtprocentīgi elektriskais principiāli jaunās paaudzes "500e". Nozares speciālisti pieļauj, ka FCA diez vai norautu šī projekta stopkrānu īsi pirms tā debijas.

Rezultātā pēc šī FCA ģenerāldirektora paziņojuma vienīgais acīmredzamais kandidāts uz giljotinēšanu ir "FIAT Panda" modelis. Pērn Eiropā šis modelis tika realizēts 168 tūkstošos vienību un ir viens no pieprasītākajiem eiropiešu pilsētas automobiļiem. Šī gada pirmajā pusē pieprasījums pēc "Panda", kas ražošanā ir no 2012. gada, pieauga par 15% un sasniedza 105 tūkstošus pārdotu vienību.

Savukārt retro stila "FIAT 500" ražošanā ir jau 12 gadus – no 2007. gada jūlija. Šogad pieprasījums pēc šī modeļa saruka par deviņiem procentiem un tā realizācija pirmajā pusgadā sasniedza 100 tūkstošus vienību.

Šī gada trešajā ceturksnī FCA cieta 55 miljonu eiro zaudējumus.

Jāatzīmē, ka FIAT nebūs pirmais ražotājs Eiropā, kas atsakās no saviem mazākajiem modeļiem. To darīs arī "Ford", kas vairs neimportēs no Indijas mazo "Ka+" modeli, kā arī "Opel", kas vairs nepiedāvās mazo "Adam" un Dienvidkorejā ražoto "Karl" modeli.