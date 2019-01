'Ford' modernizējis 'Mondeo' modeli un piedāvā to arī hibrīda versijā

Kompānija "Ford" prezentējusi modernizēto "Mondeo" modeli, kas pirmo reizi ieguvis arī hibrīda modifikāciju universāļa virsbūvē.

"Ņemot vērā arī zemu CO2 izmešu benzīna motora sniegtos ieguvumus, prognozējam, ka "Hybrid" veidos līdz 50 procentiem no pārdoto auto apjoma," prezentācijā sacīja "Ford of Europe" mārketinga, pārdošanas un klientu apkalpošanas nodaļas viceprezidents Rolants de Vārds. "Vienlaikus mēs pirmo reizi piedāvājam pilnīgi jaunu dīzeļa piedziņas tehnoloģiju ar SCR (selektīvās katalītiskās samazināšanas) tehnoloģiju, lai izpildītu un pārsniegtu jaunāko "Euro 6d Temp" izmešu standartu prasības, un šim modelim ir pieejama arī pilnīgi jauna astoņu pakāpju automātiskā ātrumkārba."

Klientiem, kuriem nepieciešams lielākas kravnesības auto, jaunais "Mondeo Hybrid" universālis nodrošina lielāku nobraucamo attālumu un brīvību, ko sniedz tradicionālais iekšdedzes motors apvienojumā ar elektriskās piedziņas tehnoloģijas izsmalcinātību.

Pašuzlādes "Mondeo Hybrid" gan versijā ar universāla, gan liftbeka virsbūvi spēj nodrošināt pārvietošanos ar elektrību un piedāvā izsmalcinātu klusas iedarbināšanas funkciju, sevišķi pilsētas režīmā un lēnas satiksmes apstākļos. Piedziņas tehnoloģija novērš gan bažas saistībā ar nobraucamo attālumu, gan nepieciešamību akumulatora uzlādei izmantot ārējus elektrības avotus.

Hibrīda piedziņas tehnoloģija nodrošina 187 ZS jaudu un apvieno īpaši izstrādāto divu litru Atkinsona cikla benzīna motoru; elektromotoru, ģeneratoru; 1,4 kWh litija jonu akumulatoru, kā arī "Ford" izstrādātu automātisko transmisiju ar jaudas sadali, kas pielāgojas mainīgā režīmā ekspluatētajai transmisijai.

Reģeneratīvā bremzēšanas tehnoloģija saglabā līdz 90 procentiem parasti bremzēšanas laikā zaudētās enerģijas un izmanto to akumulatora uzlādei, nodrošinot prognozēto CO2 izmešu daudzumu no 96 g/km un degvielas ekonomiju no 4,2 l/100 km četrdurvju versijai un prognozēto CO2 izmešu daudzumu no 101 g/km degvielas ekonomiju no 4,4 l/100 km universālam.

Jaunā "Mondeo Hybrid" universāļa virsbūve nodrošina 403 litru bagāžas tilpumu, nenolokot aizmugurējos sēdekļus, bet līdz 1508 litriem, kad aizmugurējie sēdekļi ir nolocīti. Savukārt plakana bagāžas nodalījuma grīda atvieglo lielu vai masīvu priekšmetu iekraušanu un izkraušanu. Papildu mantu glabāšanas nodalījums ir zem kravas nodalījuma grīdas.

Savukārt augstākā līmeņa versija "Mondeo Hybrid Vignale" tagad ir pieejama gan universāļa, gan četrdurvju izpildījumā.

Kopš Ford vismodernākajā montāžas cehā Valensijā, Spānijā ražoto Mondeo ceturtās paaudzes modeļu nonākšanas tirgū 2015. gadā Ford Eiropā ir pārdevis vairāk nekā 250 000 "Mondeo" automobiļu.