'Ford' prezentējis elektriskā 'Mustang' apvidnieka versiju Eiropas tirgum

Kompānija "Ford" prezentējusi elektriskā apvidnieka "Mustang Mach-E" versiju Eiropas tirgum. Šim reģionam paredzētais "Ford Mustang" elektriskais apvidnieks spēs bez atkārtotas akumulatoru uzlādes nobraukt 420 līdz 600 kilometru, bet elektromotoru jauda atkarībā no versijas būs 258 līdz 338 zirgspēki.

"Ford Mustang Mach-E" versija Eiropas tirgum no Amerikā prezentētās atšķiras ar dienas gaitas diožu lukturu dizainu, kuram vairs nav vertikālās sekcijas, kā arī melnu radiatora dekoratīvā režģa rāmi.

Eiropas tirgū "Mustang Mach-E" pircēju izvēlei tiks piedāvātas trīs komplektācijas versijas – RWD, AWD un "First Edition". Pirmā iegūs aizmugurējo riteņu piedziņu un divas elektromotora jaudas variācijas. Bāzes versijā automobilis iegūs 258 ZS (415 Nm) elektromotoru un 75,7 kWh akumulatoru, kas ļaus (WLTP ciklā) nobraukt 450 km distanci.

Nākamā dārdzībā pēc bāzes modifikācijas būs versija ar 98,8 kWh akumulatoru un spēj bez atkārtotas uzlādes nobraukt līdz 600 km. Arī šajā versijā "Mustang" apvidnieks būs ar aizmugurējo riteņu piedziņu, bet nedaudz jaudīgāku elektromotoru – 285 ZS (415 Nm).

Vēl būs pieejama arī pilnpiedziņas versija ar standarta akumulatoru, kas ļaus nobraukt līdz 420 km, un diviem elektromotoriem, kuri kopumā attīsta 258 ZS un 581 Nm. Visjaudīgākā pilnpiedziņas versija spēs nobraukt līdz 540 km distanci bez atkārtotas akumulatoru uzlādes, bet elektromotori kopumā attīstīs 338 ZS un 581 Nm.

Savukārt "First Edition" modifikācija ir visjaudīgākā pilnpiedziņas versija ar lielāko akumulatoru un papildu tam vēl bagātīgu aprīkojumu.

Neatkarīgi no "Ford Mustang Mach-E" versijas maksimālais braukšanas ātrums būs ierobežots pie 180 km/h atzīmes. Atšķirsies vienīgi paātrinājuma dinamika – atkarībā no versijas amerikāņu elektriskais apvidnieks no vietas līdz 100 km/h paātrināsies no nepilnām septiņām līdz nepilnām astoņām sekundēm.

Akumulatora uzlādei no 10% līdz 80% ar ātrās uzlādes ierīci būs nepieciešamas 38 līdz 44 minūtes. "Ford" elektromobiļa akumulators spējīgs lādēties ar jaudu līdz 115 kW, kamēr versijā ar ietilpīgāko akumulatoru – pat līdz 150 kW jaudas uzlādi.

Interesanti, ka "Ford Mustang Mach-E" visupirms nonāks tirdzniecībā Eiropā, bet tikai pēc tam dzimtajā Amerikā. Pirmā Eiropas valsts, kas saņems šos elektriskos apvidniekus, ir Norvēģija, kurā ir vislielākais elektromobiļu īpatsvars Eiropā. Piegādes klientiem tiks uzsāktas šī gada noslēdzošajā ceturksnī.

"Ford Mustang Mach-E" cena Eiropā būs no nepilniem 50 tūkstošiem eiro.