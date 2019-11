'Ford' prezentējis neparastas formas 'Mustang' elektromobili

Leģendārais "Ford Mustang" automobilis tiek ražots jau 55 gadus, un šajā laikā neviens nav iedomājies, ka tas varētu būt kas cits kā tikai sporta kupeja. Izrādās – var gan. Losandželosas automobiļu izstādē nule debitējušais "Ford Mustang Mach-E" automobilis ir pa pusei kupeja, pa pusei hečbeks un apvidus auto, turklāt tas ir darbināms ar elektrību. "Mustang" gēnos allaž slēpies nemiera gars.

"Jau pašā pirmajā Detroitas automobiļu izstādē Henrijs Fords teica, ka rada automobili, kas spers kā zibens. Ar to viņš domāja "Ford T", kas izmainīja automobiļu vēsturi. Jaunākais koncerna automobilis arī sper kā zibens – tas ir lielisks, ātrs un elektrisks jaunās paaudzes "Mustang" jaunās paaudzes pircējiem," stāstīja "Ford Motor Company" izpilddirektors Bils Fords.

"Ford" ir radījis eleganta izskata un grūti raksturojama virsbūves tipa visurgājēju, ņemot vērā tā nākamo īpašnieku vajadzības. Elektromobilis ir saglabājis viegli atpazīstamos "Mustang" ārējos akcentus un vadāmības īpatnības.

Kad "Mustang Mach-E" nākamgad parādīsies tirgū, lietotāji varēs izvēlēties standarta vai palielinātas ietilpības akumulatoru baterijas, aizmugurējās piedziņas vai pilnpiedziņas šasiju. Atbilstoši WLTP metodikai ar pilnībā uzlādētu akumulatoru varēs nobraukt gandrīz 600 km. Elektrodzinēju jauda sasniegs 248 kW (337 ZS), bet griezes moments būs 565 Nm.

Tiem, kas alkst pēc karstākiem iespaidiem, tiks piedāvāta jaudīgāka versija "Mustang Mach-E GT", kuras dzinēja attīstītie 465 ZS un 830 Nm vilkme ļaus mazāk nekā piecās sekundēs paātrināties līdz 100 km/h.

"Mustang Mach-E" ir viens no visu laiku aizraujošākajiem "Ford" automobiļiem. Lai gan elektromobilis radīts no baltas lapas, tas ir īsts "Mustang", un es uzskatu, ka Eiropā tas parādīsies īstajā laikā," atzīmēja "Ford of Europe" prezidents Stjuarts Roulijs.

"Mach-E" autovadītājs varēs izvēlēties no trim braukšanas režīmiem – "Whisper", "Engage" un "Unbridled". Ikviens no tiem izceļas ar īpašu vadāmības un enerģijas patēriņa veidu, dinamikas vadību un pat īpaši režīmam raksturīgu dzinēja skaņu. "Ford" lepojas arī ar dažādos apstākļos izmēģināto pilnpiedziņas sistēmu – tā ļauj neatkarīgi sadalīt vilci uz priekšējo un aizmugurējo asi. Lai nodrošinātu drošu un kvalitatīvu braukšanu, "Mach-E" izmantoja "Brembo Flexira" bremzes un "MagnaRide" piekares sistēmu.

Jaunajā "Mustang" debitē ar balsi vadāmā jaunās paaudzes komunikācijas sistēma "Sync", kurā iekļauts arī AI modulis, kas sistēmai ļauj iemācīties un iegaumēt autovadītāja preferences. Uzmanību piesaista "Mach-E" priekšējā paneļa 15,5 collu ekrāns, kas ļauj izmantot jauno "Sync" lietotāja saskarni.

Lai gan "Mach-E" virsbūves forma ir kupejas un hečbeka krustojums (vislīdzīgāko virsbūves tipu dēvē par "shooting brake"), tajā pietiek vietas pieciem pasažieriem un bagāžai.

Turklāt šis automobilis pārspēj citus "Mustang" modeļus ar savu ietilpīgo bagāžas nodalījumu. Nemaz nerunājot par plašo vietu mantām, jo, noliecot aizmugurējos sēdekļus, tiek iegūta 1420 litru tilpuma telpa. Izstrādātāji ir parūpējušies arī par nelielām vietām un nišām mantu uzglabāšanai salonā.

"Mach-E" ierobežotās pirmās sērijas "First Edition" automobiļiem būs liels panorāmas jumta logs, un tie tiks piedāvāti "Brabber Blue Metallic" zilajā krāsā.

Šis elektromobilis ir pirmais "Ford" modelis, kuram ir tā sauktā "Phone as a Key" sistēma, kas ļauj atslēgas vietā izmantot autovadītāja mobilo tālruni. Sistēma izveido "Bluetooth" savienojumu ar telefonu, atslēdz automobili un ļauj to iedarbināt. Ja ar tālruni kaut kas atgadās, sistēma ļauj automobili atslēgt un aktivizēt ar rezerves kodu, kas jāievada statnī iemontētajā pultī.

Kā iepriekš minēts, "Mustang Mach-E" tiks piedāvāts ar divu tipu akumulatoru baterijām. Standarta baterija ir 75,7 kWh, un palielinātā attāluma – 98,8 kWh. Lielākā no tām ar vienu uzlādi ļaus nobraukt gandrīz 600 kilometru. Baterijas ir uzstādītas automobiļa grīdā starp asīm, un tās tika izmēģinātas ekstremālos režīmos, tostarp -40 grādu salā.

Pētījumi liecina, ka 80 % elektromobiļu īpašnieku akumulatorus uzlādē mājās, tāpēc "Ford" piedāvāja piecreiz jaudīgāku sistēmu par parasto elektroligzdu – mājas uzlādes staciju "Ford Connected Wallbox". Tā stundas laikā ļauj uzlādēt elektromobili aptuveni 62 kilometru braucienam. Cits risinājums – izmantot parasto mājas elektroligzdu un īpašu kabeli "Ford Home Charge Cable", kas stundas laikā uzlādēs elektromobili 14 km braucienam.

Elektromobiļa uzlādes iespējas izvērš piekļuve "FordPass" uzlādes tīklam, kas tiek paplašināts kopā ar "NewMotion". Savienojums "FordPass Connect" un lietotne "FordPass" ļaus lietotājiem izmantot Eiropā vislielāko un visstraujāk augošo uzlādes staciju tīklu, kurā jau tagad ir 125 tūkstoši staciju 21 valstī.

"Ford" ir arī starptautiskā konsorcija "Ionity" biedrs. "Ionity" ir paredzējuši līdz 2020. gadam Eiropā uzstādīt 400 uzlādes stacijas.

""Mustang Mach-E" ir "Ford" jaunās ēras sākums. Diez vai šobrīd varam iedomāties ko iedvesmojošāku par šī automobiļa prezentēšanu Eiropas patērētājiem. Šis pilnībā jaunais "Ford" mākslas darbs ir vairāk nekā braukšana bez emisijām, tā ir braukšanas pieredze, kas atbrīvo no stresa un rada pilnīgu sirdsmieru," apgalvo "Ford of Europe" prezidents Roulijs.