Foto: Latvijā prezentēts 'Škoda' elektriskais apvidnieks 'Enyaq'

Trešdien, 23. septembrī, Čehijas autoražotāja "Škoda" importētājs Latvijā prezentējis savu pirmo elektrisko apvidus automobili "Enyaq iV", kas izgatavots uz elektromobiļiem paredzētās "Volkswagen" (VW) koncerna modulārās platformas MEB. Elektriskā "Škoda Enyaq iV" būs pieejama vairākās jaudas un piedziņas modifikācijās, bet pirmie klienti Latvijā to saņems nākamā gada pavasarī.

Uz MEB platformas izgatavotā "Škoda" ir līdziniece VW "ID" saimes modeļiem. 4,6 metrus garā automobiļa riteņu garenbāze ir 2,77 metri, kas ir vairāk nekā, piemēram, "Octavia" modelim. Savukārt pēc virsbūves gabarītiem "Enyaq iV" ir tuvāk "Kodiaq" modelim nekā "Karoq". Čehu elektriskā apvidnieka bagāžas nodalījuma tilpums ir 585 litri. Tāpat tas spējīgs vilkt līdz pat 1,4 tonnu piekabi.

"Škoda Enyaq iV" tiks piedāvāta ar elektromotoriem piecās dažādās jaudas modifikācijās. Tāpat klientiem būs izvēle starp aizmugurējo riteņu vai visu riteņu piedziņu. Savukārt versija ar vislielāko akumulatoru ļaus ar šo apvidnieku bez atkārtotas uzlādes nobraukt līdz 510 kilometru distanci.

Bāzes versijā "Škoda Enyaq iV" ir ar 55 kWh akumulatoru, kas ļauj nobraukt līdz 340 km bez atkārtotas akumulatora uzlādes. Vēl būs pieejamas arī versijas ar 62 un 82 kWh akumulatoru. Tāpat arī atšķirsies elektromotora jauda, kas atkarībā no modifikācijas ir 148 līdz 204 zirgspēki. "Škoda Enyaq iV" maksimālais braukšanas ātrums būs ierobežots pie 160 km/h atzīmes.



Sportiskākās "Enyaq iV" versijas būs ar pilnpiedziņu – "80X" un "RS". Abas tiks komplektētas ar 82 kWh akumulatoru un diviem elektromotoriem, kuru kopējā jauda būs attiecīgi 265 un 306 ZS. Jaudīgākajā versijā "RS" elektriskais "Škoda" apvidnieks no vietas līdz 100 km/h paātrināsies 6,2 sekundēs, bet tā maksimālais braukšanas ātrums būs ierobežots pie 180 km/h atzīmes.

Akumulatorus būs iespējams lādēt, kā no tradicionālās mājsaimniecības elektroligzdas (2,3 kW), tā arī ātrās uzlādes stacijās ar līdz pat 125 kW jaudu. Ražotājs sola, ka akumulatoru līdz 80% uzlādēt būs iespējams 40 minūtēs.

"Škoda" piedāvājuma elektrifikācijas programma paredz 10 jaunus modeļus līdz 2022. gadam. Šim nolūkam autoražotājs atvēlējis divu miljardu eiro investīcijas. Šobrīd "iV" saimē ir jau "CITIGOe iV" mazauto un "Superb iV" uzlādējamais hibrīds.

Latvijas tirgū "Škoda Enyaq iV" pasūtinājumiem pieejams jau no septembra un maksā no 34 423 eiro, ieskaitot PVN. Versija ar 62 kWh akumulatoru maksā no 38 338 eiro, bet ar 82 kWh akumulatoru – no 44 744 eiro. Latvijas klientiem paredzētie "Škoda Enyaq iV" uz ražošanas konveijera nonāks februārī, bet līdz šejienei nonāks maijā. Savukārt pilnpiedziņas versijas Latvijā gaidāmas nākamā gada otrajā pusē.

Ikviens interesents vēl tikai divas dienas "Škoda Enyaq iV" klātienē varēs apskatīt kādā no markas dīlercentriem Rīgā – 24. septembrī "Green Motors" salonā, bet 25. septembrī "Verte Auto" centrā.