Itāļu 'Abarth' radījis savu pirmo sportisko elektromobili '500e'

Itālijas sportisko automobiļu ražotājs "Abarth" prezentējis "500e" modeli un tādējādi ir spēris pirmo soli elektroautomobiļu laikmetā.

"Abarth" jaunākais lolojums līdz 100 km/h paātrinās septiņās sekundēs, kas ir par divām sekundēm ātrāk nekā tā elektriskais brālis "Fiat 500e" un par 0,3 sekundēm ātrāk nekā ar benzīnu darbināmais 165 ZS jaudīgais "Abarth 595 Turismo".

"Ar saviem daudzajiem tehniskajiem uzlabojumiem, tostarp jaudīgāku dzinēju, elektriskais "Abarth 500e" piedāvā vadītājiem 155 zirgspēkus, kas tiek novadīti uz priekšējo riteņu tiltu, tādējādi radot jaunus iespaidus visiem sporta automobiļu entuziastiem," stāsta "Autobrava Motors" pārdošanas daļas vadītājs Uvis Braundfelds.



Kā informē ražotājs, izstrādājot pirmo elektrisko "Abarth" automobili, visu elektroautomobiļu raksturlielums – straujš paātrinājums no vietas – nebija svarīgākais mērķis. Tā vietā tika uzlabota veiktspēja braukšanai vidējā ātrumā. Attiecīgi elektriskais "Abarth" paātrinās no 40 km/h līdz 60 km/h tikai 1,5 sekundēs, bet no 60 km/h līdz 100 km/h par sekundi ātrāk salīdzinājumā ar visjaudīgāko ar benzīna motoru aprīkoto "Abarth".

"Par 24 mm garākā šasijas bāze un par 60 mm palielinātais platums starp riteņiem, zemāks smaguma centrs, ko nodrošina automobiļa apakšā novietotais akumulators, garantē vadāmību, stabilitāti uz ceļa un pagriezienos," piebilst Braundfelds.

"Abarth" atpazīšanas zīme – sportiska automobiļa izplūdes sistēmas radītā skaņa – tiek reproducēta, izmantojot benzīna dzinēja mākslīgo rūcienu, ko iespējams arī izslēgt, lai pārvietotos klusumā.

Salonā automobilis ir līdzīgs elektriskajam "Fiat 500e" – tajā ir septiņu collu displejs, atpakaļskata kamera un 10,25 collu informācijas un izklaides sistēmas ekrāns. Tas ir aprīkots arī ar visiem sporta automobilim raksturīgajiem atribūtiem – sporta stūresratu, pedāļiem un citiem apdares elementiem. Dārgākajās versijās sporta sēdekļi ir klāti ar "Alcantara" ādu, bet salons ir aprīkots ar JBL skaņas sistēmu.

Kā stāsta "Abarth" pārstāvji, pirmais pasaules pirmizrādi piedzīvojušais elektriskais "Abarth 500e" nākotnē tiks ražots ne tikai hečbeka, bet arī kabrioleta versijā.

"Abarth" ražotāja jaunākais veikums ir aprīkots ar 42 kWh akumulatoru un dzinēju, kas attīsta 155 ZS, 85 kW ātrās uzlādes sistēmu, kas tukšu akumulatoru līdz 80 procentu līmenim ļauj uzlādēt 35 minūšu laikā.

Baltijas valstīs pirmais "Abarth" elektroautomobilis nonāks nākamā gada vidū.