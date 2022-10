'Iveco' kļūst elektrisks ar jauno 'eDaily'

"Iveco" prezentējis "Daily" "elektrisko dvīni" – pilnīgi jauno bezemisiju "eDaily", kas paredzēts visiem vieglā komerciālā transportlīdzekļa lietojumiem, tai skaitā braucieniem lielas slodzes apstākļos. Šāds elektriskais komerctransports ir paredzēts piegādēm pilsētās.

Visa "Daily" modeļu līnija tagad ir pieejama arī bezemisiju versijā. "eDaily" ir vienīgais elektriskais vieglais komerctransportlīdzeklis ar kravas ietilpību līdz 20 m3, kravnesību līdz 4,6 tonnām un vilkšanas spēju līdz 3,5 tonnām.

Veiktspēja atbilst iekšdedzes dzinēja versijai: maksimālā jauda ir 140 kW (190 ZS), maksimālais griezes moments sasniedz 400 Nm un maksimālais ātrums līdz 120 km/h. Ja vajadzīga papildu jauda, autovadītāji var aktivizēt "eDaily" speciālo "Hi-Power" funkciju. Enerģijas patēriņu var optimizēt, izmantojot braukšanas režīmu selektoru, bet viena pedāļa režīms atvieglo braukšanu un pārveido bremžu kinētisko enerģiju elektrībā, tādējādi samazinot enerģijas patēriņu un bremžu uzliku nodilumu.



"eDaily" var būt aprīkots ar vienu, diviem vai trīs akumulatoriem. Tiem ražotājs sniedz astoņu gadu un līdz 250 000 km nobraukuma garantiju. Akumulatoru konfigurāciju var mainīt visā transportlīdzekļa kalpošanas laikā. "eDaily" var uzlādēt publiskajās stacijās, kā arī no rūpnieciskajām un sadzīves kontaktligzdām, tai skaitā ar 80 kW jaudu, kas ļauj palielināt sniedzamību par 100 kilometriem 30 minūšu laikā.

"eDaily" tiek piedāvāts furgona, kabīnes, dubultkabīnes un šasijas variantos ar pilnu masu no 3,5 dz 7,2 tonnām, viena riteņa un dubultriteņu versijās, ar plašu augstuma un riteņu bāzes iespēju klāstu. Elektriskajā modelī ir pieejamas visas standarta "Daily" tehnoloģijas un komforta funkcijas, ieskaitot "Air-Pro" pneimatisko balstiekārtu. "eDaily" ir vienīgais elektriskais vieglais komerctransports, kas piedāvā alternatīvu aizmugurējās ass pārnesumskaitli, lai pēc vajadzības izceltu veiktspēju vai efektivitāti. Versijai "50C" tas ir 3,6 vai 4,44, savukārt versijai "72C" – 4,3 vai 5,13.

Refrižeratoriem, celtņiem un citām virsbūves modifikācijām, kas izmantojamas pat visprasīgākajās jomās, piemēram, atkritumu savākšanā, tiek nodrošināta līdz 15 kW PTO (Power Take OFF) jaudas pārvades iekārta. Ja transportlīdzeklis ir pievienots lādētājam vai parastai kontaktligzdai, tīkla strāvu var novirzīt "eDaily" uzstādītā papildu aprīkojuma darbināšanai. Barošana no gaitas baterijām savukārt ļauj izmantot aprīkojumu pat tad, ja elektromotors ir izslēgts.

Pierādīta uzticamība un elektrospecifiski risinājumi nodrošina konkurētspējīgas ekspluatācijas izmaksas, ievērojami samazinot uzturēšanas un remonta izdevumus salīdzinājumā ar dīzeļdegvielas transportlīdzekļu versijām.

"eDaily" maršrutēšanas lietojumprogramma mijiedarbojas ar transportlīdzekli, lai prognozētu transportlīdzekļa sniedzamību, nepieciešamās uzlādes galamērķa sasniegšanai un precīzu ierašanās laiku. Sniedzamības brīdinājuma funkcija proaktīvi brīdina autoparka pārvaldnieku, kad atlikušais akumulatora uzlādes līmenis tuvojas kritiskajai robežai vai kad rodas uzlādes problēma. Lai optimizētu enerģijas patēriņu, automašīnu parka vadītājs var iepriekš iestatīt braukšanas un reģenerācijas režīmus, bet viedā uzlādes pārvaldība palīdz lietotājiem ieplānot uzlādi visērtākajā laikā.

"Iveco eDaily" piegādes Eiropā tiks sāktas nākamā gada sākumā.