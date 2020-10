'Jaguar' modernizējis 'XF' modeļa saimi

"Jaguar" modernizējis "XF" sedanu un "XF Sportbrake" universāli, kas izceļas ne tikai ar ārēji, bet arī iekšpusē – ar pilnībā jaunu salonu, kvalitatīvākiem apdares materiāliem un integrētām progresīvajām tehnoloģijām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"XF" salons ir vēl greznāks, tā centrā ir integrēts 11,4 collu izliektas virsmas ekrāns, caur kuru tiek vadīta jaunā "Pivi Pro" multimediju sistēma. Savukārt pārnesumkārbas sviras uzgalis ir izšūts gluži kā kriketa bumbiņa.

Viena no modernākajām funkcijām ir salona gaisa jonizācijas sistēma, kas uzlabo salona gaisa kvalitāti un iznīcina alergēnus un nepatīkamas smakas. Šī sistēma, kas salonā neielaiž pat vissīkākās daļiņas, uzlabo ieelpojamā gaisa kvalitāti.

Jaunie "Jaguar XF" un "XF Sportbrake" automobiļi tiek aprīkoti ar četru cilindru benzīna un jaunās paaudzes "Ingenium" dīzeļa dzinēju gammu, bet dīzeļa dzinēji tiek komplektēti ar daļējā hibrīda tehnoloģiju (MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle)).

204 ZS dīzeļa MHEV dzinējs, kā arī 250 ZS benzīna dzinējs ir pieejams ar aizmugurējo riteņu piedziņu vai pilnpiedziņu. Jaudīgākais šīs dzinēju gammas benzīna 300 ZS dzinējs pieejams tikai ar pilnpiedziņas sistēmu.

240 ZS dīzeļa dzinējs sasniedz 430 Nm griezes momentu un "XF" sedana modelim ar aizmugurējo riteņu piedziņu ļauj attīstīt paātrinājumu no 0 līdz 100 km/h 7,6 sekundēs, tā degvielas patēriņš ir no 4,9 l/100 km. "XF Sportbrake" versija ar pilnpiedziņas sistēmu attiecīgi attīsta paātrinājumu līdz 100 km/h astoņās sekundēs. Degvielas patēriņš – no 5,2 l/100 km.

Benzīna modeļus iespējams izvēlēties ar četru cilindru 2 l dzinēju, kas attīsta 250 ZS vai 300 ZS jaudu, attiecīgi attīstot līdz 365 Nm un 400 Nm griezes momentu. Abi dzinēji ir aprīkoti ar jaunākajām tehnoloģijām, kas ietver divu kanālu turbīnas ar maināmo vārstu pacēluma (Continuous Variable Vlave Lift) sistēmu.

"XF" sedana ar aizmugurējo riteņu piedziņu 250 ZS benzīna dzinējs nodrošina 8 l/100 km degvielas patēriņu, CO2 emisijas no 181 g/km un paātrinājuma no 0 līdz 100 km/h attīstīšanu 6,9 sekundēs. "XF Sportbrake" versijas ar aizmugurējo riteņu piedziņu emisijas sasniedz no 188 g/km, degvielas patēriņš no 8,3 l/100 km.

300 ZS "XF" sedana modelis ekskluzīvi pieejams ar pilnpiedziņas sistēmu, un paātrinājumu no 0 līdz 100 km/h tas attīsta 6,1 sekundē.

Visi dzinēji tiek komplektēti ar automātisko astoņu pakāpju transmisiju, bet sportiskākas braukšanas nodrošināšanai, ātrumus iespējams pārslēgt ar svirām, kas atrodas pie stūresrata.

Lai vadītājs vienmēr redzētu svarīgāko informāciju, "XF" ir aprīkots ar jaunu 12,3 collu augstas izšķirtspējas digitālo vadītāja ekrānu, kas nodrošina skaidrāku grafiku un maināmu izvietojumu, turklāt pilnā izmērā iespējams attēlot navigācijas sistēmu ar detalizētām norādēm, kā arī digitālos rādītājus, kontaktus, skaņas vai multimediju sistēmas informāciju. Automobilī uz priekšējā vējstikla iespējams uzstādīt projekcijas ekrānu.

Pirmo reizi šajā klasē debitē "Active Road Noise Cancellation" tehnoloģija, kas nepārtraukti fiksē seguma virsmas radītās vibrācijas un atskaņo pretējas fāzes skaņas viļņus, tā samazinot pasažieriem dzirdamo troksni un palielinot klusuma sajūtu salonā.

Jauno "XF" pirmo reizi iespējams izvēlēties arī ar digitālo atpakaļskata spoguli. Aizmugurējā platleņķa kamera nosūta skatu tā ekrānam, tādēļ spoguli neaizsedz ne tikai aizmugurē sēdošie gara auguma pasažieri, bet to neietekmē arī tumsa vai slikti laika apstākļi.