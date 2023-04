Jaunā 'Porsche Cayenne' – lielāka greznība un veiktspēja

"Porsche" ievērojami uzlabojis trešās paaudzes "Cayenne" ar visaptverošām piedziņas sistēmas, šasijas, dizaina un aprīkojuma izmaiņām, nodrošinot jaunu braukšanas pieredzi gan auto vadītājam, gan pasažieriem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jaunais un pilnveidotais "Cayenne" tirgū debitē ar digitalizētu displeja un vadības konceptu, uzlabotu šasiju un inovatīvām augsto tehnoloģiju funkcijām.

Ar plaši modernizēto dizainu un jaudīgāku dzinēju klāstu "Cayenne" uzsver vēlmi būt sportiskākajam automobilim savā segmentā. "Tas ir viens no plašākajiem produktu atjauninājumiem "Porsche" vēsturē," saka "Cayenne" produktu līnijas viceprezidents Mihaels Šecle.

Uz vadītāju orientēts "Porsche Driver Experience" koncepts

"Porsche" jaunajā "Cayenne" integrējis pilnībā pārskatāmu displeja un vadības konceptu. Jaunā "Porsche Driver Experience", kas pirmo reizi tika ieviesta "Porsche Taycan", koncentrējas uz vadītāju un optimizē auto vadības kontroli. Proti, visas autovadītāja bieži izmantotās funkcijas atrodas tieši uz stūres vai tai blakus.



Pirmo reizi "Cayenne" pārveidotajā salonā ir pilnībā digitāls 12,6 collu izliekts instrumentu panelis. Papildaprīkojumā ir pieejams uzlabots projekcijas (head-up) displejs. Standarta komplektācijā iekļautais 12,3 collu centrālais "Porsche" komunikācijas sistēmas (PCM) displejs jaunajā panelī nodrošina piekļuvi visām svarīgākajām automobiļa funkcijām. "Cayenne" nodrošina arī optimizētu savienojumu ar tādām integrētām lietotnēm kā "Spotify" un "Apple Music".

Pirmo reizi "Porsche Cayenne" papildu aprīkojumā ir integrēts 10,9 collu displejs pasažiera pusē. Tas nodrošina piekļuvi "Porsche" informācijas un izklaides vadības sistēmai un brauciena laikā ļauj arī straumēt video. Tā īpašais pārklājums nodrošina, ka ekrānā esošā informācija nav redzama vadītājam un nenovērš uzmanību no ceļa.

Inovatīvais eksterjers un jaunā apgaismojuma tehnoloģija

Jaunajam "Cayenne" tagad ir izliekti virsbūves spārni, jauna veidola dzinēja pārsegs un izteiksmīgi lukturi. Trīsdimensiju dizaina aizmugurējie lukturi, askētiskas virsmas un jauna bampera apakša ar integrētu numura zīmes turētāju raksturo "Cayenne" aizmugurējo izskatu.

"Matrix LED" priekšējie lukturi tagad ir jaunā "Cayenne" standarta aprīkojumā, savukārt "HD Matrix LED" priekšējie lukturi ir pieejami papildu komplektācijā. Ar diviem augstas izšķirtspējas moduļiem to inovatīvā tehnoloģija atpazīst citus automobiļus un bloķē tālās gaismas staru, lai tos neapžilbinātu. Pielāgoti apgaismojuma režīmi palielina drošību un komfortu dažādās braukšanas situācijās.

Optimāla gaisa kvalitāte un asistenta sistēmu klāsts

"Porsche" jaunajā "Cayenne" ieviesis arī gaisa kvalitātes uzlabošanas sistēmu. Standarta aprīkojumā automobilis izmanto navigācijas datus, lai noteiktu gaidāmās tuneļa iebrauktuves un automātiski aktivizētu gaisa recirkulāciju. Savukārt papildu aprīkojumā pieejams sensors nosaka smalko putekļu daļiņu līmeni gaisā un vajadzības gadījumā vairākas reizes izfiltrē to caur smalko putekļu filtru. Turklāt jonizators gaisā likvidē lielu daļu mikrobu un piesārņotāju, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Tāpat klienti var izmantot plašu asistenta sistēmu klāstu, kurā ietverts aktīvais ātruma ierobežotājs un "Swerve assist", kas palīdz nenovirzīties no ceļa, līkumu izbraukšanas palīgs "Cornering Assist" un uzlabotā "Porsche InnoDrive" sistēma kā daļa no adaptīvās kruīza kontroles. Tas nozīmē, ka jaunais "Cayenne" vēl labāk palīdz vadītājam bīstamās situācijās, kā arī sastrēgumos uz lielām šosejām un pilsētas ceļiem.

Trīs spēka agregāti

Bāzes versijā jaunais "Porsche Cayenne" būs aprīkots ar trīslitru V6 turbopūtes benzīna dzinēju, kas attīsta 353 zirgspēku jaudu. Šis pats motors ir izmantots par pamatu arī hibrīda modifikācijai, kurā vēl ir 176 ZS elektromotors un 25,9 kWh akumulators. Hibrīda kopējā jauda sasniedz 470 ZS, bet tikai ar elektroenerģiju apvidnieks spēks nobraukt līdz 90 km distanci bez atkārtotas uzlādes.

Savukārt "Cayenne S" versijā līdzšinējo sešcilindru dzinēju nomainījis četrlitru V8 agregāts, kas attīsta 474 ZS. Līdz 100 km/h "Cayenne S" spēj paātrināties 4,7 sekundēs un maksimāli sasniegt 273 km/h. Īpaši sportiskā "Cayenne Turbo GT" ir kļuvusi par 19 ZS jaudīgāka un tagad attīsta 659 ZS, ļaujot sasniegt maksimālo braukšanas ātrumu 305 km/h.

Pieejams ar paplašinātu standarta aprīkojumu

"Cayenne" standarta aprīkojums ir ievērojami paplašināts, iekļaujot "Matrix LED" priekšējos lukturus, "Porsche" aktīvo piekares vadības sistēmu, 20 collu diskus, priekšējo un aizmugurējo "Park Assist" sistēmu, kā arī viedtālruņa paliktni ar bezvadu uzlādes staciju.

Jauno "Cayenne" var pasūtīt par 91 000 eiro ("Coupé" no 95 500 eiro), ieskaitot PVN. "Cayenne E-Hybrid" cena ir no 105 700 eiro ("Coupé" no 109 000 eiro), bet "Cayenne S" – no 110 300 eiro ("Coupé" no 116 000 eiro) ar PVN.

Jaunie modeļi jau tagad pieejami pasūtīšanai, bet piegādes Latvijā sāksies 2023. gada jūlijā.