Jaunā 'Porsche Cayenne' testēšana ieiet finiša taisnē

Jaunā "Porsche Cayenne", kas pirmizrādi piedzīvos pavasarī un kas vienlaikus ir viens no vērienīgākajiem produktu uzlabojumiem "Porsche" vēsturē, testēšana ir sasniegusi finiša taisni, proti, bezceļu izturības testus.

Visi prototipi un pirmsražošanas automobiļi tiek pakļauti izaicinošām izturības pārbaudēm. To mērķis ir nodrošināt auto atbilstību "Porsche" augstajiem kvalitātes standartiem.

Sagaidāms, ka Latvijā jaunais modelis "Porsche centrs Rīga" būs pieejams jūlija izskaņā.



Kopš šo modeļu laišanas tirgū 2017. gadā "Porsche" nepārtraukti uzlabo trešās paaudzes "Cayenne" automobiļus ar izmaiņām, kas ietekmē to dzinēju, šasiju, dizainu, aprīkojumu un savienojamību. "Šis ir viens no vērienīgākajiem produktu uzlabojumiem "Porsche" vēsturē," norāda šīs modeļu sērijas vadītājs Mihaels Šecls.

Papildus piedziņas izmaiņām "Porsche" izstrādes centra inženieri Veizahā ir veikuši būtiskas korekcijas arī "Cayenne" šasijas sistēmā. To mērķis bija panākt vēl plašāku diapazonu starp ierasto "Cayenne" veiktspēju pa koplietošanas ceļiem, kas uzlabotu komfortu garo distanču un bezceļu braucienos. Tāpēc citu uzlabojumu starpā "Cayenne" būs arī jauna pusaktīvā šasija.

Turklāt autovadītāji un pasažieri varēs baudīt jaunu un plaši digitalizētu displeja un vadības konceptu ar uzlabotām savienojamības funkcijām. Savukārt, inovatīvā apgaismes tehnoloģija "HD-Matrix LED" priekšējos lukturos jaunajā "Porsche Cayenne" uzlabos gan komfortu, gan drošību.

Ar tik daudzām jaunām tehnoloģijām bija nepieciešama sarežģīta un izsmalcināta testēšana, lai perfekti noregulētu komponentus, no kuriem lielākā daļa ir izstrādāti pilnībā no jauna. "Mēs pakļaujam jauno "Cayenne" pilnīgai un visaptverošai testēšanas programmai tā, it kā mēs šo automobili būtu izstrādājuši no jauna," skaidro autotestu vadītājs Ralfs Bošs.

Pēc viņa vārdiem, līdzās arvien precīzākām virtuālajām simulācijām, testēšana reālās dzīves apstākļos joprojām ir "Porsche" nozīmīga prioritāte. Tā parāda, vai ikviens jaunais modelis ir gatavs laišanai tirgū. Testējot automobiļus, "Porsche" cenšas nodrošināt visu komponentu un sistēmu darbības stabilitāti un funkcionalitāti ne tikai tajās situācijās, ar kurām saskaras klients. Izturības testos tiek modelēta arī automobiļa izturība smagos apstākļos, kādus klients piedzīvo tikai retos gadījumos.

Lai modelētu ekstremālus apstākļus, auto prototipi ceļo pa visu pasauli, lai pārbaudītu to kvalitāti un izturību dažādās klimata zonās. Jaunā "Cayenne" testi tika veikti Āzijā, Āfrikā, Eiropā un Ziemeļamerikā. Kopumā tika nobraukti vairāk nekā četri miljoni testa kilometru.

"Tas, ko mēs sagaidām no jaunā "Cayenne" smagos bezceļu testos Spānijā, sarežģītos apstākļos smilšu kāpās Marokā vai ļoti dinamiskos braucienos pa ledus trasēm Somijā un Nirburgringas Nordšleifes trasē, nav tas, ko, mūsuprāt, klients kādreiz piedzīvos. Taču ikvienam, kas iegādājas "Porsche", ir jāzina, ka tas spēj izturēt īpaši lielas slodzes neatkarīgi no tā, pa kādu segumu tiek braukts," saka "Cayenne" prototipu montāžas un testēšanas komandas vadītājs Dirks Leršs.