Jaunais 'Audi RS6 Avant' sportiskais universālis ar 600 ZS

"Audi" jau 25 gadus piedāvā augstas veiktspējas universāļus, taču ar jauno "Audi RS 6 Avant" "Audi Sport" uzsāk jaunu nodaļu "Avant" modeļu vēsturē – vēl lielāka jauda apvienojumā ar uzlabotu efektivitāti un daļējo hibrīda sistēmu.

"RS" modelim ir ievērojami diferencētāks stils, salīdzinot ar "A6 Avant" bāzes modeli. Izņemot priekšējās durvis, jumtu un bagāžas nodalījuma vāku, eksterjers ir veidots pilnībā no "RS" modeļiem paredzētām detaļām. Virsbūve, kas abās automobiļa pusēs ar platajām riteņu arkām ir paplašināta par aptuveni 40 milimetriem, uzsver sportiskumu un "Avant" atšķirīgo raksturu. 22 collu lielie diski vēl jo vairāk izceļ šīs izteiksmīgās proporcijas.

Jaunais "RS 6 Avant" ir viens no pirmajiem "Audi Sport" modeļiem, kam ir jaunās "RS" dizaina iezīmes. Tā priekšpuse ir veidota pilnībā atšķirīgi, lai starp "A6" modeļiem nodrošinātu dažādu izskatu. Papildus jaunajai dzinēja pārsega formai, "RS 6 Avant" ir aprīkots ar priekšējām gaismām no "A7" modeļa sērijas. Tās ir ne tikai platākas un sportiskāka izskata, bet tās piedāvā arī "RS LED" matricu ar lāzera gaismu un tumšākiem ietvariem, kas "RS 6 Avant" jo īpaši izceļ "A6" modeļu saimē.

"4.0 TFSI" dzinējs jaunajam "Audi RS 6 Avant" nodrošina 600 ZS jaudu un 800 Nm griezes momentu. Nieka 3,6 sekundēs sportiskais automobilis paātrinās no vietas līdz 100 km/h, savukārt 12 sekundēs "RS 6 Avant" spēj sasniegt ātrumu 200 km/h. Maksimālais ātrums ir elektroniski ierobežots pie 250 km/h atzīmes. Papildu aprīkojumā iespējams izvēlēties "RS 6 Avant", kas spēj ieskrieties līdz 280 km/h vai pat līdz 305 km/h.

Pateicoties 48 voltu galvenajai elektriskajai sistēmai, divu turbīnu V8 dzinējs apvieno maksimālu veiktspēju ar augstu efektivitāti. Daļējā hibrīda sistēma (MHEV) sastāv no siksnas ģeneratora–startera. Ja autovadītājs, braucot ātrumā no 55 līdz 160 km/h, atlaiž akseleratora pedāli, braukšanas pārvaldes sistēma izvēlas vienu no divām iespējām – atkarībā no braukšanas situācijas un "Audi Drive Select" uzstādījumiem jaunais "RS 6 Avant" atgūst enerģiju vai līdz pat 40 sekundēm brauc ar izslēgtu dzinēju. Ikdienas braukšanas apstākļos tādējādi iespējams panākt degvielas ietaupījumu līdz pat 0,8 litriem uz 100 kilometriem.

Papildu efektivitātei tiek piedāvāta arī cilindru atslēgšanas sistēma (COD). Pie zema vai vidēja ātruma tā pie augstiem pārnesumiem atslēdz četrus cilindrus, apturot degvielas iesmidzināšanu un aizdedzi, kā arī noslēdz ieplūdes un izplūdes vārstus. Neraugoties uz šo efektivitāti, "4.0 TFSI" dzinējs rada sportisku V8 skaņu. Autovadītājs var ietekmēt dzinēja skaņu, izmantojot "Audi Drive Select" sistēmu. Pielāgojamajos "RS1" un "RS2" režīmos autovadītājs var izvēlēties sportisku vai sabalansētu skaņu.

Standarta aprīkojumā pieejamā astoņu pārnesumu "tiptronic" ātrumkārba ar jauno "Launch Control" funkciju piegādā "4.0 TFSI" dzinēja jaudu pastāvīgajai visu riteņu piedziņai "quattro". Piedziņas jauda starp priekšējo un aizmugurējo asi tiek sadalīta proporcijā 40:60, izmantojot pilnībā mehānisko centrālo diferenciāli. Ja kāds ritenis izspolē, vairāk jaudas automātiski tiek nodota asij ar labāku saķeri. Priekšējiem riteņiem var tikt nodota līdz pat 70% jaudas, savukārt aizmugurējiem riteņiem – 85%.

Katra riteņa piedziņas kontroles sistēma optimizē jaunā "RS 6 Avant" izveicību. Papildu aprīkojumā pieejams "quattro" sporta diferenciālis, kas, izbraucot līkumu lielā ātrumā, pārnes jaudu pēc nepieciešamības starp aizmugurējiem riteņiem, tādējādi uzlabojot saķeri, stabilitāti un dinamiku.

Standarta aprīkojumā pieejama "RS" adaptīvā pneimatiskā balstiekārta, kas ir īpaši pielāgota "RS". Kopā ar jauno pneimatisko atsperu moduli un dinamisko papildu aprīkojumu "Plus", nodrošinot 305 km/h lielu maksimālo ātrumu. To iespējams iestatīt vairākos režīmos un tā piedāvā automātisku līmeņa kontroli. Jaunā "RS 6 Avant" virsbūve ir par 20 milimetriem zemāka nekā "Audi A6 Avant" ar standarta balstiekārtu, bet pie ātruma, sākot no 120 km/h, tā tiek pazemināta vēl par 10 milimetriem. Savukārt pie maza ātruma paaugstināšanas režīms paceļ automobili par 20 milimetriem. Plašās "RS" sporta pneimatiskās balstiekārtas iespējas autovadītājam piedāvā izvēli starp komfortu garākiem pārbraucieniem un maksimālu veiktspēju.

Jaunais "RS 6 Avant" standarta aprīkojumā ir pieejams ar sportisku progresīvo stūrēšanu. Šī sistēma nodrošina ievērojami augstāku stūres atsaucību. Dinamiskajā aprīkojumā un dinamiskajā "Plus" aprīkojumā "RS 6 Avant" pieejams ar dinamisko visu riteņu stūrēšanu.

Jaunais "RS 6 Avant" standarta aprīkojumā pieejams ar 21 collas alumīnija diskiem 10 spieķu zvaigznes dizainā un ar 275/35 izmēra riepām. Papildu aprīkojumā pieejami "RS" 22 collu diski ar 285/30 izmēra riepām.

Sportiskais universālis pieejams ar plašu komforta, savienojamības un autovadītāja asistentu aprīkojumu. Pieejamas vairāk nekā 30 asistentu sistēmas, tostarp adaptīvā kruīza kontrole, krustojumu asistents, joslas maiņu brīdinājuma sistēma, apmaļu brīdinājuma sistēma un 360 grādu kameras.

Jauno "Audi RS 6 Avant" Eiropas un Latvijas tirgū klienti varēs pasūtināt 2020. gada pirmajā ceturksnī.