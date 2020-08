Jaunais 'Audi S3' ar 310 ZS hečbeka un sedana versijā

Pirms vairāk nekā 20 gadiem "Audi" ar pirmo "S3" modeli atklāja sportisko "premium" kompaktizmēra automobiļu tirgus segmentu. Tagad zīmols prezentē jauno paaudzi – "S3 Sportback" un "S3 Limousine".

Jaunā "Audi S3" divu litru turbopūtes dzinējs attīsta 310 ZS jaudu un 400 Nm griezes momentu. Abi modeļi no vietas līdz 100 km/h paātrinās vien 4,8 sekundēs, un to maksimālais braukšanas ātrums elektroniski ir ierobežots pie 250 km/h atzīmes.

Septiņu pārnesumu "S-tronic" ātrumkārba, "quattro" pilnpiedziņa un "S" modeļiem specifiskā balstiekārta ar papildaprīkojumā pieejamo amortizatoru kontroli. Tāpat autovadītājam ir iespēja izmantot "Audi Drive Select" sistēmu, lai padarītu jaudīgā četru cilindru turbo dzinēja skaņu vēl izteiksmīgāku.

Jauno "S3" modeļu dinamiskais raksturs ir uzreiz pamanāms. Automobiļu priekšā dominē "Singleframe" radiatora reste, izteiksmīgas gaisa atveres un sāna spoguļu korpusi ar spīdīga alumīnija apdari. Savukārt virsbūves plecu līnija izteiksmīgi stiepjas no aizmugurējiem līdz priekšējiem lukturiem. Durvju zonā virsbūve ir ieliekta, kas ir jauns "Audi" dizaina elements, kas vēl vairāk izceļ riteņu arkas.

"S3 Sportback" un "S3 Limousine" papildaprīkojumā pieejams ar "Matrix LED" priekšējiem lukturiem. To digitālās dienas gaismas sastāv no pikseļu stariem, kas veidoti no līdz pat 15 LED segmentiem. Automobiļa aizmugurē esošais lielais difuzors un četri izplūdes sistēmas uzgaļi paspilgtina sportisko izskatu.

"Quattro" pilnpiedziņas hidrauliskais daudzplākšņu sajūgs, kas atrodas aizmugurējās ass priekšā, pēc vajadzības sadala griezes momentu starp priekšējo un aizmugurējo asi. To iespējams pārvaldīt ar jaunu modulāro dinamisko vadības kontroles sistēmu, kas cieši sasaista "quattro" piedziņu ar elektronisko stabilizācijas kontroles (ESC) sistēmu un regulējamajiem amortizatoriem, kas pieejami papildu aprīkojumā.

Salīdzīnājumā ar standarta "A3" modeli sportiskajam "S3" ir par 15 milimetriem zemāks klīrenss. Papildu iespējams pasūtināt arī "S" sērijas sporta balstiekārtu ar amortizatoru kontroles funkciju. "S3" modeļi standartā aprīkoti ar 18 collu diskiem, bet 19 collu diski pieejami papildkomplektācijā.

Salīdzinot ar priekšgājējiem, jaunie "S3" modeļi ir kļuvuši lielāki – "Sportback" un "Limousine" ir attiecīgi par trīs un četriem centimetriem garāki, bet abi modeļi ir par trīs centimetriem platāki.

Piecu durvju automobiļa garums tagad ir 4,34 metri, bet četru durvju modelis ir 4,5 metrus garš. Neņemot vērā pāris minimālas atšķirības, abi virsbūvju varianti ir identiski platuma (1,82m), augstuma (1,43m) un garenbāzes (2,64m) ziņā. Salonā tagad ir vairāk vietas plecu un elkoņu zonā. "S3 Sportback" bagāžas nodalījuma tilpums ir no 325 līdz 1145 litriem atkarībā no aizmugurējo sēdekļu novietojuma, bet "Limousine" bagāžas nodalījuma ietilpība ir 370 litri.

Jauno "S3" modeļu sportiskais dizains ir pamanāms arī interjerā. Izteiktās ventilācijas lūkas saplūst ar instrumentu paneli, pastiprinot sportisko raksturu. 10,25 collu digitālais displejs ir pieejams standarta aprīkojumā. Papildu aprīkojumā pieejams arī "Audi Virtual Cockpit" un tā "Plus" versija. Modeļiem ir jauni, īpaši izstrādāti sporta sēdekļi, kuru standarta aprīkojumā esošie pārvalki pamatā ir izgatavoti no pārstrādātām PET pudelēm, savukārt to dizainu paspilgtina izteiksmīgas šuves.

Jauno "S3" modeļu MMI pārvaldes konceptu darbina trešās paaudzes modulārā informācijas un izklaides platforma (MIB 3), padarot maršrutu plānošanu elastīgu un precīzu. Navigācija piedāvā prognozes par satiksmes situācijas attīstību, augstas izšķirtspējas satelītu uzņēmumus no "Google Earth" un informāciju par satiksmes plūsmu. Atsevišķus uzstādījumus, tostarp biežāk izraudzītos galamērķus vai gaisa kondicionēšanas sistēmas režīmus, iespējams saglabāt līdz sešos lietotāju profilos.

Pirmie jaunā "S3" eksemplāri pie "Audi" dīleriem Eiropā nonāks jau oktobrī. "Audi S3 Sportback" cena Vācijā ir no 46 302 eiro, bet "S3 Limousine" – no 47 179 eiro.