Jaunais 'BMW M3 CS' – vieglāks un jaudīgāks kā jebkad

Arī šogad BMW turpinās koncentrēties uz speciālo automobiļu modeļu klāsta papildināšanu. Pirmais sarakstā ir jaunais "BMW M3 CS", kura vieglā konstrukcija, palielinātā dzinēja jauda, īpaši pielāgotā šasijas konfigurācija, oriģinālas dizaina iezīmes un specifikācijas, ir izstrādātas, lai nodrošinātu aizraujošu veiktspējas pieredzi gan trasē, gan uz ceļa. Jaunais modelis tiks ražots ierobežotā daudzumā un pakāpeniski kļūs pieejams, sākot no marta.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vairāk jaudas nekā iepriekš

Jaunā "BMW M3 CS" dzinējs maksimālo griezes momentu 650 Nm (479 ZS) sasniedz jau no 2750 apgriezieniem minūtē un saglabā to līdz pat 5950 apgriezieniem minūtē. Automobiļa dzinēja radītais piedziņas griezes moments tiek pārvadīts ar astoņu pakāpju "M Steptronic" transmisiju. To var vadīt, izmantojot vai nu "M" specifisko pārslēgšanas sviru centrālajā kulisē, vai arī pārslēgšanas lāpstiņas uz stūresrata. Vadītājs var izmantot vadības svirā integrēto "Drivelogic" pogu, lai mainītu pārnesumkārbas pārslēgšanas raksturlielumus, izvēloties komfortablus, sportiskus un trasei optimizētus iestatījumus.



Jaunais modelis jaudu iegūst no īpaši modernizētas versijas sešu cilindru rindu motora un "M TwinPower Turbo" tehnoloģiju, kas izstrādāta "M3" un "M4" modeļiem. Šis 3,0 litru agregāts ir arī pamatā dzinējam, ar kuru "BMW M4 GT3" pirmo reizi 2022. gadā ieguva DTM izturības sacīkšu čempiona titulu. Dzinējs, transmisija un "M xDrive" pilnpiedziņa apvieno spēkus, lai panāktu paātrinājumu no 0 līdz 100 km/h tikai 3,4 sekundēs, bet no vietas līdz 200 km/h – 11,1 sekundē. "BMW M3 CS" standartaprīkojumā maksimālais elektroniski ierobežotais ātrums ir 302 km/h.

"M" iestatījumu izvēlnē autovadītājs var pārslēgt standarta pilnpiedziņas (4WD) iestatījumu uz 4WD sporta režīmu, kas vēl lielāku motora griezes momenta daļu novirza uz aizmugurējiem riteņiem. Taču autovadītājs var arī pilnībā izslēgt DSC (dinamiskās stabilitātes kontroles) sistēmu un ieslēgt aizmugurējās piedziņas (2WD) režīmu, izslēdzot jebkādu vadības sistēmu iejaukšanos, lai stabilizētu transportlīdzekli.

Vieglāka konstrukcija aizraujošākai veiktspējai

Jaunā "BMW M3 CS" šasijas tehnoloģija ir pielāgota dzinēja veiktspējas īpašībām, vispārējai automobiļa koncepcijai un svara sadalījumam. Arī modelim specifiskie DSC sistēmas un "M" dinamiskā režīma iestatījumi ir mērķtiecīgi pielāgoti ātrgaitas braukšanas trases specifiskajām prasībām.

Būtiska nozīme ir no oglekļa šķiedras pastiprināta kompozītmateriāla (CFRP) izgatavotu detaļu izmantošanai gan salona iekšpusē, gan virsbūvē. Papildu oglekļa šķiedras jumtam CFRP materiāls tiek izmantots arī motora pārsegam, priekšējam gaisa plūsmas sadalītājam, ārējo spoguļu korpusiem, aizmugurējam difuzoram un aizmugurējam spoilerim. Dažādie vieglās konstrukcijas elementi ļāvuši samazināt kopējo automobiļa svaru par aptuveni 20 kilogramiem, salīdzinot ar "BMW M3 Competition" ar "M xDrive".

Sportisks dizains asām braukšanas izjūtām

Īpaši šim modelim izstrādātās atšķirības pazīmes ietver sarkanas kontūrlīnijas un "M3 CS" emblēmu uz divām horizontālām režģa joslām augšpusē. Standarta aprīkojumā iekļauti arī BMW lāzergaismas lukturi, kas iedegas dzeltenā nevis baltā krāsā gan transportlīdzekļa atslēgšanas laikā, gan ieslēdzot tuvās vai tālās gaismas, tādējādi simbolizējot GT sacīkšu automobiļus. Jaunajam sporta auto ir iespējams izvēlēties arī ekskluzīvu virsbūves krāsojumu – "Frozen Solid White" metāliskā tonī. Savukārt kā alternatīvas eksterjera krāsas ir pieejamas zaļa, pelēka metāliska un safīra melna metāliska.

Standarta aprīkojumā ietilpst "M" bremžu diski ar skavām (suportiem), kas krāsoti sarkanā vai melnā krāsā pēc izvēles, kā arī kaltie "M" vieglmetāla sakausējuma riteņu diski ar V-veida spieķu dizainu un bronzas toņa apdari. Disku diametrs ir 19 collas uz priekšējās ass un 20 collas uz aizmugurējās ass, un tie ir standarta aprīkojumā ar īpaši šim modelim izstrādātām riepām.

Savukārt jaunā "BMW M3 CS" salonā ir iekļauti "M Carbon" kausveida sēdekļi, kas ir apvilkti ar "Merino" ādu melnā un sarkanā krāsā ar izteiksmīgām kontrastējošām šuvēm. Šī divkrāsu apdare atkārtojas arī abiem sēdekļiem sedana aizmugurējā nodalījumā. Savukārt durvju paneļu apdare gan priekšpusē, gan aizmugurē ir no melnas ādas, bet sarkans uzraksts "CS" rotā centrālo konsoli. Jaunā "BMW M3 CS" standarta aprīkojuma sarakstā ir arī "M" drošības jostas ar austu svītru rakstu "BMW M GmbH" krāsās, durvju sliekšņu plāksnītes ar uzrakstu "M3 CS", antracīta krāsas galvas balsta apdare, salona apdares joslas ar oglekļa šķiedras apdari un "Alcantara" stūresrats ar transmisijas pārslēgšanas lāpstiņām un sarkanu centra marķieri.

Ātrums un viedums vienā

"BMW M3 CS" ir aprīkots ar jaunākās paaudzes "BMW iDrive" pieredzi, kas balstīta uz "BMW Operating System 8", kurā ir iekļauts 12,3 collu mērinstrumentu paneļa ekrāns un 14,9 collu multimediju sistēmas ekrāns, kas kopā atrodas aiz izliektas stikla virsmas.

Izliektais ekrāns palīdz ērti pārlūkot visas "BMW Live Cockpit Professional" iekļautās funkcijas, kā "BMW Maps" navigācijas sistēmu, "BMW Intelligent Personal Assistant", viedtālruņa integrāciju un Wi-Fi savienojumu.

Jaunais "BMW M3 CS" autovadītājiem papildus piedāvā arī plašu komforta funkciju un autovadītāja palīgsistēmu klāstu. Standarta aprīkojumā ietilpst jaunākā "Comfort Access" versija, divu zonu automātiskā klimata kontrole, "Harman Kardon Surround Sound" audio sistēma, automobiļa novietošanas distances kontrole, frontālās sadursmes brīdinājuma sistēma, joslu uzraudzības sistēma un ātruma ierobežojumu informācijas sistēma.

Vācijā "BMW M3 CS" maksās no 146 tūkstošiem eiro.