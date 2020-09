Jaunais 'BMW M3' un 'M4' ar milzīgu režģi un manuālo pārnesumkārbu

BMW prezentējis jaunās paaudzes sportisko sedanu "M3" un kupeju "M4", kas pieejama ar pretrunīgi vērtēto milzīgo radiatora dekoratīvo režģi, manuālo pārnesumkārbu un līdz pat 510 zirgspēku jaudīgu motoru ("Competition" versijā).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sestās paaudzes "BMW M3" un "M4" ir nu jau otrie modeļi, kuri ieguvuši milzīgo radiatora dekoratīvo režģi, kas jūnijā debitēja jaunajā 4. sērijas kupejā. Turklāt sportiskie automobiļi ieguvuši unikālu virsbūves krāsojumu – "Isle of Man Green" zaļo un "Sao Paolo Yellow" dzelteno.

Jaunais "BMW M3" un "M4" tiks komplektēts ar jaunu trīslitru biturbo sešcilindru motoru, kas attīsta 480 zirgspēku jaudu un 550 ņūtonmetru griezes momentu. Vēl niknākajā "Competition" modifikācijā šis spēka agregāts attīstīs 510 ZS un 650 Nm.

Standarta versijā abi sportiskie modeļi no vietas līdz 100 km/h spēj paātrināties 4,2 sekundēs, bet to maksimālais braukšanas ātrums elektroniski ierobežots pie 250 km/h atzīmes. Iegādājoties papildu aprīkojumā pieejamo "M Driver" pakotni, maksimālā braukšanas ātruma limits tiek pārcelts uz 290 km/h. Savukārt "Competition" versijas spēkrati no vietas līdz 100 km/h paātrinās 3,9 sekundēs un maksimāli sasniedz 290 km/h.

Atšķirībā no "BMW M5", kas pieejams tikai ar automātisko pārnesumkārbu un visu riteņu piedziņu, jaunie "BMW M3" un "M4" saglabā šīs markas klasisko konfigurāciju – manuālo transmisiju un piedziņu tikai uz aizmugurējiem riteņiem. Pieejama būs arī astoņpakāpju automātiskā pārnesumkārba, turklāt īpaši jaudīgajā "Competition" versijā manuālā transmisija nemaz netiks piedāvāta.

Jaunais "BMW M3" un "M4" tirdzniecībā nonāks nākamā gada pavasarī.