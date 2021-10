Jaunais 'Lexus ES 300h' Latvijā gaidāms jau novembrī

Nākamajā mēnesī Latvijā gaidāms jaunais "Lexus ES", kas piedāvā zemākas emisijas, jaunu multimediju sistēmu un novatoriskas drošības tehnoloģijas, piemēram, jaunāko "Lexus Safety System+" un "BladeScan" adaptīvo tālo gaismu sistēmu.

Pateicoties ceturtās paaudzes "Lexus" pašuzlādes hibrīda tehnoloģijai, jaunais "ES 300h" rada zemākas emisijas nekā ierastās spēka piedziņas. Automobilim būs jaunas apdares materiālu un krāsu kombinācijas, kā arī multimediju sistēma ar 12,3 collu skārienjutīgs ekrāns.

Novatorisku drošības tehnoloģiju nodrošina jaunākā "Lexus Safety System+" un jaunā "BladeScan" adaptīvā tālo gaismu sistēma (AHS). Adaptīvās tālās gaismas automātiski ieslēdz un izslēdz atsevišķas gaismas diodes katrā lukturī, lai precīzi kontrolētu gaismas sadalījumu. Sistēma izmanto kameru automobiļa augšpusē, lai uztvertu gaismu no priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem un vienmērīgi apgaismotu priekšā esošo ceļu, vienlaikus precīzi izvairoties no priekšā vai pretim braucošajiem automobiļiem.



Automobiļa hibrīda sistēma apvieno 2,5 litru Atkinsona cikla četru cilindru benzīna dzinēju ar vieglu un kompaktu elektromotoru. "ES 300h" 2,5 litru Atkinsona cikla benzīna dzinējs ietver ātras degšanas tehnoloģiju, kas padara to par vienu no visu laiku termiski efektīvākajiem iekšdedzes dzinējiem. Tā rezultātā ir sasniegta lielāka jauda, nepalielinot emisijas vai degvielas patēriņu. Kopējā sistēmas jauda ir 218 zirgspēku, un degvielas patēriņš kombinētajā WLTP ciklā ir no 5,2 l/100 km, taču lielāko daļu laika tas darbosies nulles emisiju elektromobiļa (EV) režīmā.

Jaunā "Lexus ES 300h" cena Latvijā būs no 46 tūkstošiem eiro.