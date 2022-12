Jaunais 'Lexus RX' drošībā saņēmis maksimālās piecas zvaigznes

Pateicoties visu jaunās paaudzes "Lexus RX" modeļu standarta aprīkojumā iekļautajai jaunākās paaudzes "Lexus Safety System+", tā drošības un autovadītāja palīgsistēmu funkciju klāsts palīdzējis jaunajam "RX" iegūt maksimālās piecas zvaigznes neatkarīgā drošības institūta "Euro NCAP" stingrajā drošības testēšanas programmā.

"Euro NCAP" testos tiek vērtēta konstrukcijas izturība un spēja aizsargāt vadītāju, pasažierus un gājējus. Testa rezultāti liecina, ka pieaugušo pasažieru aizsardzībā "Lexus RX" ir sasniedzis 90%, bērnu aizsardzībā – 87%, attiecībā uz neaizsargātiem satiksmes dalībniekiem – 89%, savukārt drošības palīgsistēmu vērtējums ir 91%.

Sadursmes novēršanas sistēma (PCS) tagad vienlaicīgi izmanto gan radaru, gan kameru un tādējādi monitorē plašāku teritoriju, kā arī atpazīst vairāk apdraudējuma tipu. Piemēram, veicot kreiso vai labo pagriezienu krustojumā, tā var noteikt frontālās sadursmes risku ar pretimbraucošiem transportlīdzekļiem un brauktuvi šķērsojošiem gājējiem. Reakcijas laiks ir kļuvis īsāks, un ir ieviesta aktīvā ārkārtas stūrēšanas palīgsistēma (ESA), kas nepieciešamības gadījumā pati iesaistās stūrēšanā un bremzēšanā, palīdz saglabāt auto stabilitāti un notur to savā joslā, ja vadītājs veic spēju manevru, lai izvairītos no šķēršļa.



PCS atpazīst pēkšņu, neplānotu gāzes pedāļa izmantošanu, braucot ar mazu ātrumu, un slāpē potenciāli bīstamu paātrinājumu. Aklo zonu uzraudzības sistēma (BSM) un aizmugures šķērseniskās satiksmes brīdinājuma sistēma ar automātisko bremzēšanu (RCTA) palīdz droši apdzīt un manevrēt, savukārt priekšējā šķērseniskās satiksmes brīdinājuma sistēma (FCTA), kas ir daļa no plašākas drošības pakotnes, brīdina par transportlīdzekļiem, kas tuvojas no sāniem slikti pārredzamos krustojumos. Aklo zonu monitoram ir svarīga loma arī drošas izkāpšanas palīgsistēmas (SEA) darbībā – durvis ar "e-Latch" funkciju neļauj tās atvērt, ja garām brauc cits auto.

Ir tikai dabiski, ka garā braucienā autovadītāji nogurst, bet tas ietekmē viņu uzmanību un reakcijas ātrumu. "Lexus" risina šo problēmu ar funkcijām, kas samazina braukšanas slogu un arī seko līdzi vadītāja modrībai. Uzraudzībai tiek izmantota virs stūres uzstādīta kamera, kas nepārtraukti uzmana vadītāju, nosakot, vai viņš noguruma vai sliktas pašsajūtas dēļ ir zaudējis koncentrēšanās spējas. Pirmo reizi pasaulē šis monitors ir savienots ar auto aktīvās drošības sistēmām: ja vadītājs nereaģē uz brīdinājumiem, sistēma slāpē paātrinājumu un ar ieslēgtām avārijas gaismām kontrolēti aptur transportlīdzekli.

Proaktīvā braukšanas palīgsistēma (PDA) darbojas, braucot pilsētā ar nelielu ātrumu. Tā izmanto automašīnas priekšējo kameru, lai pamanītu dažādu veidu apdraudējumu – gājējus, kas gatavojas šķērsot ceļu vai iet pa malu, stāvošas automašīnas un velosipēdistus. Garākos braucienos pa lielceļiem dinamiskā radara kruīza kontrole (DRCC) uztur drošu iestatītu attālumu no priekšā braucošā transportlīdzekļa, nepieciešamības gadījumā sabremzējot RX, līdz tas apstājas. Tagad tā var reaģēt arī uz balss komandām un, lai nodrošinātu vienmērīgu un stabilu braukšanu, pati pielāgo auto ātrumu, tuvojoties līkumam. Sistēma koriģēt ātrumu var arī, lai novērstu cita transportlīdzekļa apsteigšanu pa nepareizo pusi uz vairāku joslu ceļa. Joslu saglabāšanas palīgsistēma (LKA) un joslu uzraudzības sistēma (LDA) palīdz pareizi noturēt auto savā joslā, savukārt ceļa zīmju palīgsistēma (RSA) parāda atpazītās brīdinājuma un rīkojuma zīmes daudzfunkcionālajā informācijas displejā un, izmantojot savienojumu ar DRCC, palīdz pielāgot ātrumu, mainoties ātruma ierobežojumiem. Par drošāku pārvietošanos naktī gādā arī automātiskā lukturu pārslēgšana starp tuvajām un tālajām gaismām – atkarībā no modeļa aprīkojuma to nodrošina adaptīvā tālo gaismu sistēma (AHS) vai automātiskās tālās gaismas (AHB).

Lai gan šīs funkcijas kopā ar automātisko parkošanos veido iespaidīgu visaptverošu pakotni, tas vēl nav viss: attālinātā programmatūras atjaunināšana ļauj viegli atjaunināt un paplašināt sistēmu funkcijas bez nepieciešamības nogādāt automašīnu servisā.

Jaunā "Lexus RX" cena ir no 72 400 eiro.