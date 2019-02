Jaunais 'Peugeot 208' ieguvis arī elektrisko versiju

Drīzumā notiekošajā Ženēvas autoizstādē "Peugeot" demonstrēs jaunās paaudzes "208" modeli ar trim dzinēju variantiem – elektrisko, benzīna vai dīzeļdzinēju. Turklāt jaunajiem "Peugeot 208", kas rudenī parādīsies arī Latvijas tirgū, būs pieejamas dažādas vadības palīgsistēmas un jaunās paaudzes autovadītāja vieta "i-Cockpit" ar 3D displeju.

"Jaunie "208" modeļi ar elektromotoru noteikti veicinās elektroauto izmantošanas pieaugumu, taču spēkratu industrijā pāreja uz jaunu enerģijas avotu nevar notikt viena dienā," norāda "Peugeot" importētāja Baltijas valstīs izpilddirektors Andruss Kūss. "Redzam, kā benzīna un dīzeļmotoru uzbūve strauji uzlabojas un kļūst arvien ekonomiskāka un videi draudzīgāka."

Pateicoties "PSA Group" jaunās paaudzes CMP platformai, "208" modeļiem ir neliels CO2 izmešu daudzums, jo salīdzinājumā ar savu priekšgājēju tas ir par 30 kg vieglāks, ar labāku aerodinamiku, mazāku riepu rites pretestību un optimālāku spēka pārvadu. Turklāt CMP platforma nodrošina labāku skaņas izolāciju, mazāku vibrāciju un uzlabotu salona siltuma izolāciju.

"Peugeot e-208" 100 kilovatu (136 Zs) elektromotors ir kompakta izmēra un bez vibrācijas, turklāt spēj sasniegt 260 Nm griezes momentu, kas paātrinājumu no vietas līdz 100 km/h nodrošina 8,1 sekundē. Ar pārnesumu sviru var pārslēgt arī no akumulatora uzlādējamos bremzēšanas režīmus, no kuriem "moderate" ļoti atgādina bremzēšanu ar iekšdedzes dzinēja automobiļa bremzēm, un "augmented" (palielināt) ir paredzēts kontrolētai gaitas palēnināšanai ar akseleratora pedāli.

Akumulatori elektriskajam "Peugeot e-208" ir izvietoti zem automobiļa grīdas. Pēc WLTP mērījumu metodikas ar akumulatoriem, kuru kopējā jauda ir 50 kilovatstundas, var nobraukt līdz 340 kilometriem, un pēc NEDC mērījumu metodikas – līdz 450 kilometriem. Akumulatoru 70% kapacitāte ir garantēta uz astoņiem gadiem vai līdz 160 000 kilometru nobraukšanai.

Akumulatorus var uzlādēt parastā mājas kontaktligzdā (uzlādēšanas laiks 16 stundas), ar "Wall Box" lādētāju (uzlādēšanas laiks ar trīsfāžu 11 kilovatu variantu 5,25 stundas un ar vienfāzes 7,4 kilovatu variantu 8 stundas) vai sabiedriskā uzlādēšanas stacijā (uzlādēšanas laiks līdz 80% ar 100 kilovatu iekārtu 30 minūtes). Akumulatora lādēšanu var uzsākt un pabeigt, kā arī lādēšanas procesu novērot no mobilā tālruņa aplikācijas.

Jaunajam "Peugeot 208" standarta modelim pieejami vairāki "Euro 6d" izmešu normām atbilstoši benzīna un dīzeļmotori, kuros izmantotas modernākās tehnoloģijas. Pirmo reizi mazo automobiļu segmentā 100 ZS un 130 ZS motori ir pieejami arī ar automātisko astoņu pakāpju pārnesumkārbu.

"Peugeot 208" ir aprīkots ar "Peugeot DNA" komplektācijā neiztrūkstošo jaunās paaudzes vadītāja "i-Cockpit" vietu, ko izmanto jau vairāk nekā pieci miljoni autovadītāju. Atkarībā no aprīkojuma komplektācijas 3D mērierīču panelis ir nolasāms divos līmeņos, turklāt uz augšējā ciparu displeja dinamiski mainīgā informācija parādās hologrammas veidā. Vidū izvietotais skārienjūtīgais ekrāns var būt 5, 7 vai 10 collas liels.

Jaunajā "208" automobilī liela uzmanība ir veltīta sīklietu glabātuvēm. Atkarībā no versijas, papildus durvju kabatām un cimdu glabātuvei ir vēl trīs citas: ietilpīga telpa starp priekšējiem sēdekļiem zem roku balsta, viegli pieejama vieta pārnesumu sviras priekšā un atjautīgi paslēpta virsma vidējā konsolē, ko var izmantot mobilā tālruņa uzlādēšanai bez vada.

Pateicoties daudzajām vadītāja palīgsistēmām, jaunais "Peugeot 208" ir solis pusautonomās vadīšanas virzienā. Jaunajam modelim ir kruīza kontrole, kā arī automātiska apstāšanās un iedarbināšanas funkcija. Kad sastrēgumā automobiļu rinda sāk kustēties, automātiski kustību uzsāk arī "208", ja apstāšanās nav bijusi ilgāka par trim sekundēm. Ilgākas apstāšanās gadījumā automobilis sāks kustēties, tikko kāja pieskarsies akseleratora pedālim vai pogai.

Turklāt jaunajam "208" ir aktīvā braukšanas joslas noturēšanas palīgsistēma, automobiļa novietošanas palīgsistēma kopā ar automātisko vadīšanas, paātrināšanās un bremzēšanas sistēmu, automātiska avārijas bremzēšanas sistēma ar gan naktī, gan dienā gājēju un velosipēdistu noteikšanas un sadursmes brīdinājuma funkciju, autovadītāja modrības brīdinājuma sistēma, automātiska tuvo un tālo gaismu ieslēgšanās, ātruma ierobežojumu un ceļazīmju atpazīšana (papildus ātruma ierobežojumiem arī atpazīst un ziņo par "Stop" un vienvirziena ceļa zīmēm), aktīva aklās zonas uzraudzības sistēma un elektriskā stāvbremze.

Sava viedtālruņa ekrānu var atspoguļot "208" skārienjūtīgajā ekrānā, uzlādēt viedās ierīces bez vada, izmantot "TomTom Trafficut" kopā ar 3D navigatoru un satiksmes ziņojumiem reālā laikā.