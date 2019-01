Jaunais 'Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport' ar dabiskas šķiedras virsbūves daļām

Trīs gadus pēc pirmā "Cayman GT4 Clubsport" izlaišanas tagad "Porsche" iepazīstina ar tā pēcteci. Jaunais "718 Cayman GT4 Clubsport" ar vidū novietotu motoru tiek izlaists no rūpnīcas divos variantos: modelis "Trackday" ir domāts ambicioziem sacīkšu amatierbraucējiem, bet variants "Competition" – valstu un starptautiskajām autosacīkstēm.

Izstrādājot jauno "718 Cayman GT4 Clubsport", liela uzmanība tika pievērsta ne tikai turpmākai vadāmības uzlabošanai un ātrākiem distances laikiem, bet arī izejmateriālu ilgtspējīgai izmantošanai.

"Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport" ir pirmais sērijveida sportiskais automobilis ar virsbūves daļām, kas izgatavotas no dabiskas šķiedras kompozītmateriāla. Pilota un stūrmaņa durvis, kā arī aizmugurējais spoilers ir izgatavots no organiskās šķiedras maisījuma, ko galvenokārt iegūst no lauksaimniecības blakusproduktiem, piemēram, linu vai kaņepju šķiedrām, un kam ir oglekļa šķiedrai līdzīgas masas un stingrības īpašības.

"718 GT4 Clubsport" darbina 3,8 litru sešcilindru horizontālais motors, kas nodrošina 425 ZS jaudu. Tas nozīmē veiktspējas pieaugumu par 40 ZS salīdzinājumā ar priekšgājēju. Jaudu uz aizmugurējiem riteņiem pārnes "Porsche" divsajūgu pārnesumkārba ar sešiem pārnesumiem un mehānisko aizmugurējās ass diferenciāļa bloķētāju.

Vieglā atsperes statņu priekšējā piekare ir pārņemta no lielā brāļa "911 GT3 Cup". Iespaidīgajai bremžu sistēmai ir tērauda bremžu diski, kuru diametrs ir 380 milimetru. Patiešām vieglais "718 Cayman GT4 Clubsport", kas nospiež svarus līdz 1320 kilogramu iezīmei, no rūpnīcas tiek piegādāts ar iemetinātu drošības karkasu, sacīkšu kausveida sēdekli, kā arī sešpunktu drošības jostu.

Pamatversija "Trackday" ir domāta amatierbraucējiem, kas bez lielas piepūles un izdevumiem grib sacensties privātās trasēs un klubu sporta sarīkojumos. Automobilim ir nemainīgs amortizatoru stāvoklis. Palīgsistēmas ABS, ESC un vilces vadība allaž atvieglo automobiļa vadīšanu, un tās var izslēgt. Rūpnīcā tiek uzstādīti arī gaisa kondicionēšanas sistēma, glābšanas lūka jumtā, pārnēsājamais ugunsdzēsības aparāts un drošs 80 litru degvielas elements FT3. Šī ceļu satiksmei nepielāgotā automobiļa apkopi var veikt visos "Porsche" centros.

Savukārt "Competition" modifikācijai ir milzums sacīkstēm svarīgu detaļu. Amortizatorus var noregulēt trijos stāvokļos. Droša degvielas tvertne ar 115 litru ietilpību ir piemērota izturības sacīkstēm. Bremžu balansēšanas sistēma ļauj laideni regulēt līdzsvara novirzes starp priekšējo un aizmugurējo asi. Iebūvētā pneimatisko domkratu sistēma garantē īsus apkopes pārtraukumus. No "911 GT3 R" pārņemtā ātri atbrīvojamā sacīkšu stūre nodrošina plašas regulēšanas iespējas, lai to pielāgotu autovadītāju individuālajām vajadzībām. Automātiskā ugunsdzēšanas sistēma ir papildu drošības funkcija sacīkšu trasē.