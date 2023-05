Kā mazs akmens apgāza dārgu vezumu jeb brauciens īpašos 'Porsche' automobiļos

Pie šaurajiem Čehijas lauku celiņiem jau biju pieradis, bet, kad aiz kādas fermas bija jānogriežas pļavā, kļuvu bažīgs. Taču karte rāda, ka jābrauc šeit un tās maršrutu uzstādījis "Porsche" pārstāvis. Tad jau viņš zina, ko dara. Turpinu braukt, bet tad arī šim celiņam beidzas segums un jādodas pa akmeņainām takām lejup no kalna. Ja jau, tad jau – ieslēdzu "bezceļa" režīmu un turpinu braukt. Celiņš paliek arvien šaurāks, akmeņi arvien lielāki, bet es tik kratos lejā.

Tur lejā mani sagaida asfaltēts ceļš un atklāsme, ka, iespējams, navigācija mazliet kļūdījās un braukt pa pļavu un akmeņiem nebija plānots. Minu atkal "grīdā", bet jau pēc mirkļa palieku īpaši tramīgs, jo uz kalnu celiņa ir nogruvuši diezgan palieli un ļoti asi akmeņi. Saprotu, ka ir sparīgi jāstūrē, lai uz tiem netrāpītu. Taču jau pēc brīža ir par vēlu. Par laimi – ne man. Priekšā braucošā rumāņu komanda ar savu koši dzelteno "Porsche Cayman GT4 RS" piestājuši malā un zibina man ar lukturiem. "Flat tyre. Please tell others." (Pārdurta riepa. Lūdzu, paziņo pārējiem! – tulk.)

Un tā arī beidzās mans sapnis izbraukt ar šo unikālo auto. Ar mīksto. Mazais akmentiņš bija apgāzis šo dārgo vezumu un visā Čehijā nav iespējams atrast jaunu riepu šim auto. Jāpasūta no Vācijas, bet tas būs labākajā gadījumā tikai rīt vai parīt, kad es jau būšu atpakaļ mājās. Tomēr baigi sūdzēties par dzīvi nevar – man tāpat ir iespēja izbraukt ar trīs fantastiskiem auto – "Taycan Turbo Cross Turismo", "911 GT3 Touring" un "911 Targa 4 GTS". Nu tiešām nevar sūdzēties. Arī saulīte sāk spīdēt!

Šogad aprit 75 gadi, kopš misters Porše radīja savu pirmo īsto sporta