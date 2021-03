'Kia' prezentējis savas jaunās ēras elektromobili 'EV6'

Jaunais "Kia EV6" piedāvā lielu sniedzamību, nulles emisijas jaudu, 800 voltu īpaši ātro uzlādi un jaunu korporatīvo dizainu krosoveru SUV segmentā. "EV6" ir pirmais "Kia" automobilis, kas izstrādāts uz kompānijas jaunās platformas, kas paredzēta tikai elektromobiļiem (BEV). Šis modelis ir radniecīgs iepriekš prezentētajam "Hyundai Ioniq 5".

"EV6" dizains izstrādāts zīmola jaunajā filozofijā "Pretpoli pievelkas" ("Opposites United"), kas smeļas iedvesmu no dabā un cilvēcē atrodamajiem kontrastiem. "Kia E-GMP" platforma interjera izveidē ir sniegusi būtiskus ieguvumus. Neskatoties uz "EV6" kompaktajiem gabarītiem, 2900 milimetru riteņu garenbāze nodrošina salona ietilpību, kas salīdzināma ar daudziem vidēja izmēra SUV.

Viens no zīmīgākajiem elementiem ir augsto tehnoloģiju izliektais vienlaidu informācijas un multimediju sistēmas ekrāns. Sēdekļi ir plāni, viegli un mūsdienīgi: to apdarē izmantoti moderni, vizuāli interesanti un robusti audumi, kas izgatavoti no pārstrādātas plastmasas – ekvivalenta 111 ūdens pudelēm.



"EV6" salonā ir dažādas sīklietu novietnes, kā arī 520 litru bagāžas nodalījums. Ar nolocītām aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm bagāžas ietilpība pieaug līdz 1300 litriem. Piedevām automobilis piedāvā priekšējo bagāžas novietni, kura atkarībā no piedziņas veida ietilpina 20 vai 50 litrus.

"EV6" pircējiem piedāvā izvēlēties vairākas elektriskās piedziņas konfigurācijas, ieskaitot tālo distanču (77,4 kWh) un standarta sniedzamības (58,0 kWh) akumulatoru komplektus. "Kia" pirmais no nulles izstrādātais elektriskais modelis būs pieejams ar aizmugurējo riteņu (2WD) vai visu riteņu (4WD) piedziņu – otrais piedāvā uzlabotas dinamiskās spējas pat vissarežģītākajos apstākļos.

77,4 kWh versijā "EV6" ar pilnu uzlādi spēj nobraukt vairāk nekā 510 kilometru. Ar maksimālo griezes momentu 605 Nm pilnpiedziņas versijā "EV6" no 0 līdz 100 km/h paātrinās 5,2 sekundēs. 77,4 kWh akumulators strādā apvienojumā ar 168 kW (229 ZS) elektromotoru, kas piedzen aizmugurējos riteņus, savukārt pilnpiedziņas versijai ir divi elektriskie motori, kas kopā attīsta 239 kW (325 ZS).

Versijā ar 58,0 kWh akumulatoru "EV6" no 0 līdz 100 km/h paātrinās 6,2 sekundēs, un pilnpiedziņas versijas maksimālajam griezes moments ir 605 Nm. 58,0 kWh akumulators strādā apvienojumā ar 125 kW elektromotoru, kas piedzen aizmugurējos riteņus; pilnpiedziņas versijai ir divi motori, kas kopā attīsta 173kW (235 ZS).

Ar diviem elektromotoriem aprīkotais "EV6 GT", kas kopumā attīsta 430 kW (585 ZS), elektromobiļu veiktspēju paceļ citā līmenī. Ar 740 Nm maksimālo griezes momentu pilnpiedziņas "GT" versija no 0 līdz 100 km/h paātrinās iespaidīgās 3,5 sekundēs un spēj sasniegt maksimālo braukšanas ātrumu 260 km/h (izstrādes procesā uzstādītais mērķis).

"EV6" piedāvā 800V un 400V uzlādes iespējas bez nepieciešamības pēc papildu komponentiem vai adapteriem. Automobilis spēj nodrošināt ātro uzlādi no 10 līdz 80 procentu līmenim 18 minūtēs, un tas nozīmē, ka 100 km sniedzamību iespējams nodrošināt mazāk nekā četrās ar pusi minūtes.

Automašīnas uzlādes sistēma ir elastīgāka nekā iepriekšējas paaudzes elektromobiļiem, pateicoties integrētai uzlādes vadības ierīcei (ICCU). ICCU nodrošina jauno V2L (vehicle-to-load) funkciju, kas ļauj enerģiju iegūt arī no elektromobiļa akumulatora. V2L funkcija nodrošina līdz pat 3,6 kW jaudu un ir spējīga, piemēram, ar elektroenerģiju nodrošināt 55 collu televizoru un gaisa kondicionētāju vairāk nekā 24 stundām. Nepieciešamības gadījumā sistēma ļauj lādēt citu elektromobili. Ja akumulatorā palicis vairāk nekā 35% uzlādes, "EV6" var vilkt līdz pat 1600 kg smagu piekabi.

Informācijas un multimediju sistēmai ir divi 12 collu ekrāni. "EV6" ir papildinātās realitātes (AR) projekcijas ekrāns, kas autovadītājam svarīgāko informāciju projicē vējstikla lejasdaļā. Projekcijas ekrānā ir pieejama informācija par braukšanas ātrumu, navigācijas norādes un elektronisko asistentu brīdinājuma signāli.

Lielceļu braukšanas asistents (HDA 2) ļauj ieturēt iestatīto ātrumu un distanci līdz priekšā esošajam transportlīdzeklim, braucot pa lielceļu, kā arī notur spēkratu braukšanas joslā pat ceļa līkumos. Ja blakus braucošais transportlīdzeklis ir pārāk tuvu, "HDA 2" koriģē "EV6" pozīciju joslā, lai novērstu sadursmes risku. Turklāt virs noteikta ātrumā, ja autovadītāja rokas ir uz stūresrata, ieslēdzot pagrieziena rādītāju, elektroniskais asistents automobili patstāvīgi novirzīs blakus joslā. Savukārt "Remote Smart Parking Assist" ļauj spēkratu autonomi novietot vai izbraukt no stāvvietas, kamēr "EV6" autovadītājs to vada, stāvot ārpusē.

"Kia EV6" tiks ražots Dienvidkorejā. Globālajā tirgū modelis nonāks 2021. gada otrajā pusē. Baltijas valstīs "EV6" gaidāms oktobrī.