Krievu 'GAZelle' eksporta tirgum ieguvusi VW dīzeļmotoru

Gorkovskas autorūpnīca (GAZ) izstrādājusi komerctransporta "GAZelle Next" versiju eksporta tirgiem – tā tiks aprīkota ar "Volkswagen" (VW) dīzeļdzinēju un jaunu sešpakāpju manuālo pārnesumkārbu.

"GAZelle Next" uzstādītais VW divlitru dīzeļdzinējs (EA189 – rūpnīcas kods; VW koncerna piedāvājumā ir no 2015. gada) ir ar iesmidzes sistēmu "Common Rail" un attīsta 136 zirgspēku jaudu. Maksimālais griezes moments – 340 ņūtonmetru – pieejams diapazonā no 1600 līdz 2250 agpr./min.

Krievu komerctransportā uzstādītais VW dīzeļdzinējs atbilst "Euro 6" ekoloģiskajiem standartiem. Tāpat būšot "GAZelle" ar tādu pašu motoru, bet ar atbilstību "Euro 5" standartam – šī versija tiks piedāvāta tiem eksporta tirgiem, kur prasības pret ekoloģiju nav tik augstas kā Eiropas Savienībā.

Speciāli "GAZelle Next" eksporta versijai tika izstrādāta jauna sešpakāpju manuālā pārnesumkārba. Pēc autoražotāja apgalvojuma, tā spējīga izturēt līdz pat 450 Nm griezes momentu un no iepriekšējām GAZ transmisijām atšķiras ar uzlabotu resursu un precīzāku pārnesumu pārslēgšanas mehānismu.

Neskaitot VW motoru un jauno pārnesumkārbu, eksporta tirgiem paredzētā "GAZelle Next" ieguvusi arī autovadītāja drošība spilvenu, braukšanas elektronisko stabilizācijas sistēmu un aizmugurējās disku bremzes.